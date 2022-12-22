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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (أرشيفية - فرانس برس)

إيران: نأمل أن تمهد طالبان الطريق أمام تعليم الفتيات

إيران تأسف لتعليق تعليم الفتيات في جامعات أفغانستان

العربية.نت - وكالات
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، عن أسفه إزاء تعليق تعليم الفتيات في الجامعات الأفغانية.

وقال كنعاني إن طهران تأمل أن تزيل السلطات الأفغانية المعنية "العقبات بسرعة" وتمهد الطريق أمام تعليم الفتيات بجميع مراحله لا سيما الجامعات، وفق ما نقلته وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء (إرنا).

حتى إشعار آخر

يأتي ذلك، بعد رسالة مقتضبة مساء الثلاثاء، أمر فيها وزير التعليم العالي في حكومة طالبان ندا محمد نديم كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.

وشكّل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.

وقد زادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

وفي انقلاب مفاجئ في 23 آذار/مارس، أغلقت الحركة المدارس الثانوية بعد بضع ساعات من إعادة فتحها.

كما استُبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.

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حجاب إلزامي.. وحظر للحركة

ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

هذا وتعهّدت حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما رجعت إلى تفسيرها المتشدّد جدّا للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.

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