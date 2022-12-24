إيرانيون يكتبون "الموت لخامنئي" فوق سطح الثلوج في طهران

مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في إيران عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، يواصل المواطنون التعبير عن رفضهم للنظام بكافة الوسائل والطرق وفي كل مناسبة.

فقد أظهر مقطع فيديو من العاصمة الإيرانية، قيام بعض المواطنين بكتابة شعار "الموت لخامنئي" فوق سطح الثلوج التي سقطت على طهران لأول مرة في موسم الشتاء الحالي، وفق ما نقله موقع "إيران انترناشيونال".

أظهر مقطع فيديو من العاصمة الإيرانية طهران قيام بعض المواطنين بكتابة شعار "الموت لخامنئي" فوق سطح الثلوج التي سقطت على العاصمة طهران لأول مرة في موسم الشتاء الحالي.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/4PM6u8Kgdr — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 24, 2022

مادة اعلانية

ومازالت التظاهرات والاحتجاجات تعم عدة مدن في أنحاء البلاد، حيث حمل أشخاص شعارات مثل "الموت لخامنئي، اللعنة على خميني"، و"الموت للباسيج" و"الموت للديكتاتور" من بين شعارات الاحتجاجات الشهيرة في البلاد.

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر، لا تزال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام مستمرة، وقد حظيت بدعم عالمي واسع من قبل الساسة والنشطاء المدنيين في مختلف الدول، كما استمر الإيرانيون بمختلف أنحاء العالم في تنظيم تجمعاتهم تضامناً مع الانتفاضة، وتنديدا بإعدام المتظاهرين.

ولم تتوقف الاحتجاجات في إيران منذ انطلاقها في 16 سبتمبر الماضي ووصلت شرارتها إلى 161 مدينة إيرانية على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا، بينهم عشرات الأطفال والنساء.

فيما اعتقلت السلطات نحو 20 ألف شخص، وحكمت بالإعدام بتهمة "الحرابة" على 41 محتجا نفذت الحكم في اثنين منهم، مما أثار غضبا أمميا ودوليا.

كما لجأت السلطات الإيرانية إلى شتى أنواع القمع لإخماد الاحتجاجات على مستوى البلاد.