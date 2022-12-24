عبد اللهيان: هناك فرصة سانحة لإبرام اتفاق نووي لكنها لن تدوم طويلاً

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه اتفق مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على اتخاذ الخطوات النهائية للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
وأضاف عبد اللهيان على تويتر أمس الجمعة "الباب مفتوح أمام إبرام اتفاق نووي لكن لن يظل هكذا للأبد".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال قبل أيام إن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران "قد مات"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تعلن رسميًا عن وفاة الصفقة"، وفقًا لمقطع فيديو جديد ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.
في أواخر أكتوبر، قال المبعوث الأميركي لإيران روب مالي، إن الإدارة لن "تضيع الوقت" في محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في هذا الوقت بالنظر إلى قمع طهران للمتظاهرين، والدعم الإيراني للحرب الروسية في أوكرانيا، والمواقف الإيرانية حول برنامجها النووي.
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