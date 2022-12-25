مصادر استخباراتية: روسيا ستزود إيران بـ 24 طائرة مقاتلة

تستعد روسيا لتزويد إيران بطائرات سوخوي Sukhoi Su-35 المقاتلة في المستقبل القريب، وفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الغربية.

وقال تقرير لقناة 12 الإسرائيلية إن الصفقة قد تشمل ما يصل إلى 24 طائرة كانت معدة أصلا لمصر، في صفقة أحبطتها الولايات المتحدة.

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وبحسب التقرير بعد فشل الصفقة مع مصر بحثت موسكو عن مشترٍ محتمل جديد، وقيل إنها وجدته في طهران.

ويأتي التقرير بعد أن قالت وسائل إعلام إيرانية في سبتمبر إن طهران تدرس مثل هذا الشراء.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن الطيارين الإيرانيين كانوا بالفعل يستخدمون الطائرات للتدريب، دون الخوض في التفاصيل.

وحذرت واشنطن من علاقة واسعة النطاق بين إيران وروسيا تنطوي على معدات عسكرية خاصة بعد غزو القوات الروسية أوكرانيا في فبراير.

وكلا البلدين مستهدفان بعقوبات صارمة بسبب برنامج ايران النووي وروسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم السبت، دعا مسؤول أوكراني رفيع من أجل "تصفية" المصانع الإيرانية التي تنتج أسلحة لروسيا و"اعتقال الموردين".

وغرد مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولاك أن طهران تخطط لزيادة إمداداتها من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى روسيا، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على الشركات والكيانات المتورطة في نقل الأسلحة إلى روسيا.

وتشير التقارير إلى أن طهران زودت القوات الروسية حتى الآن بنحو 1700 طائرة بدون طيار هجومية وتخطط لتزويد 300 أخرى في المستقبل القريب.



وقالت مصادر في الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي إن الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي زودت بها روسيا لعبت "دورًا مركزيًا" في الهجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا.



وحذر رئيس الموساد ديفيد بارنيا يوم الخميس من أن إيران تتطلع لتوسيع إمداداتها من الأسلحة المتقدمة لروسيا.

وقال بارنيا إن الموساد "لا يزال يحذر من مستقبل إيران ونواياها التي تحاول إخفاءها".

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة المخابرات المركزية (CIA) إن روسيا تتطلع أيضًا إلى مساعدة إيران، مما قد يشكل تهديدًا لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال ويليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية، في مقابلة: "ما بدأ في الظهور هو على الأقل بدايات شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران، حيث يزود الإيرانيون الروس بطائرات بدون طيار تقتل المدنيين الأوكرانيين كما نتحدث اليوم".