إيران.. قلق بشأن احتمال إعدام الفتاة المعتقلة أرميتا عباسي

أعربت الممثلة والناشطة المدنية الإيرانية، نازنين بنيادي، عبر تغريدة على تويتر عن قلقها بعد تلقي أنباء عن احتمال إعدام أرميتا عباسي، إحدى معتقلات الاحتجاجات الشعبية.

وكانت قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أرميتا عباسي، من مواليد عام 2001، في شهر أكتوبر في مدينة كرج عاصمة محافظة ألبُرز غربي محافظة طهران بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد، وبعد اعتقالها نُقلت إلى سجن كتشويي في كرج.

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وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي الذي يرصد قضايا حقوق الإنسان في إيران، يُقال إن اعتقال أرميتا عباسي تم بعد أن نشرت بعض المواد في الفضاء الإلكتروني.

ومنذ وقت ليس ببعيد، نشرت قناة CNN الإخبارية تقريرا استقصائيا عن تحرش واعتداء جنسي على عدد من المعتقلات والمعتقلين، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد في مراكز الاحتجاز الإيرانية، والتي أشارت في تقريرها إلى أرميتا عباسي كإحدى الضحايا، إلا أن والدة أرميتا عباسي نفت صحة الادعاء الوارد في هذا التقرير بشأن ابنتها.

وكانت والدة عباسي قد نشرت تدوينة على صفحتها الشخصية، وذكرت أن جلسة المحكمة في اتهامات أرميتا عباسي ستعقد يوم الخميس 26 ینایر 2023.