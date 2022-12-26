منع أسرة لاعب كرة قدم ايراني مؤيد للاحتجاجات من مغادرة البلاد

أعلن لاعب كرة قدم بارز سابق في إيران، أعرب عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة، أن زوجته وابنته منعتا من مغادرة البلاد يوم الاثنين بعد أن توقفت طائرتهما دون اعلان وهي في طريقها إلى دبي.

وقال علي دائي، الذي صودر جواز سفره لفترة وجيزة بعد عودته إلى البلاد في وقت سابق من هذا العام، إن زوجته وابنته غادرتا العاصمة طهران بشكل قانوني قبل أن تتوقف رحلة الطائرة دون ابداء الاسباب في جزيرة كيش في الخليج العربي، حيث استجوبتهما السلطات.

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وأضاف انه سمح لابنته بالمغادرة، لكن أبواب الطائرة كان قد أغلقت بحلول ذلك الوقت، وأن عائلته خططت للسفر إلى دبي والعودة الأسبوع المقبل.

و أظهر موقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية أن رحلة شركة ماها إير رقم دبليو 563 تم تحويلها إلى جزيرة كيش قبل توجهها إلى دبي بعد ذلك بساعتين.

ولم يصدر تعليق من شركة الطيران أو السلطات الإيرانية.

و دائي هو واحد من العديد من المشاهير الإيرانيين الذين خرجوا لدعم الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني عن 22 عاما في سبتمبر أيلول. وتوفيت المرأة الكردية بعد أن ألقت شرطة الاخلاق الإيرانية القبض عليها في طهران بزعم انتهاكها قواعد الزي الصارمة في البلاد.