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Starlink logo is seen on a smartphone in front of displayed Ukrainian flag in this illustration taken February 27, 2022. (File photo: Reuters)
ستارلينك
احتجاجات إيران

ماسك: نحو 100 جهاز ستارلينك يعمل الآن في إيران

رويترز
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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، الاثنين، إن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران، في إشارة لأجهزة استقبال خدمة الإنترنت التي تتيحها الشركة عبر الأقمار الصناعية.

وجاء ذلك بعد 3 أشهر من تغريدة قال فيها ماسك إنه سيفعّل الخدمة هناك وسط الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

ماسك
ماسك

وكتب ماسك في تغريدة، الاثنين: "نقترب من 100 (جهاز) ستارلينك نشط في إيران".

وأعلن الملياردير في سبتمبر ـنه سيفعل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات" للإيرانيين.

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ويمكن لخدمة النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين في الالتفاف على قيود الحكومة المفروضة على الوصول للإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي وسط الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق لارتدائها "ملابس غير ملائمة".

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