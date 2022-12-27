مظاهرات إيران تتواصل.. ونسبة الإعدامات خلال 2022 كارثية

فيما أعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية أن نسبة الإعدامات في إيران 88% خلال 2022، تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، فقد شهدت مدن دشتي بمحافظة هرمزجان ومهاباد في أذربيجان الغربية وإيذج شمالي شرقي الأهواز ونوسود غربي محافظة كرمانشاه ومشهد عاصمة خراسان رضوي وبومهن في محافظة طهران، مظاهرات مناهضة للنظام في الشوارع.

ففي مناطق من العاصمة طهران وبعض المدن الأخرى، ردد المتظاهرون شعارات ليلية، ورفعوا لافتات احتجاجية.

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وتجمعت مجموعة من أهالي مدينة دشتي التابعة لمحافظة هرمزجان، مساء الاثنين، وبعد ساعات من إقامة الذكرى الأربعين لمقتل حامد ملايي خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، ونزل المحتجون بهذه المناسبة إلى الشوارع في مناطق مختلفة من هذه المدينة القريبة من خليج جنوبي إيران، ورددوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني.

الموت لخامنئي

إلى ذلك، تجمع المتظاهرون في الشوارع الرئيسية وساحات مدينة دشتي، وأشعلوا النيران، ورددوا هتافات مناهضة للنظام، منها شعار "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".

يشار إلى حامد ملايي البالغ من العمر 35 عاما، قتل وهو من أهالي مدينة دشتي بمحافظة هرمزجان، وهو أب لابنتين صغيرتين، حيث قتل بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية خلال مظاهرة في هذه المدينة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أربعينية الطفل كيان

وفي احتجاجات مساء الاثنين في مدينة دشتي، وبالتزامن مع أربعينية الطفل كيان بير فلك، الذي كان يبلغ من العمر 9 سنوات في إيذج شمال شرقي الأهواز، وأيضا بعد يومين من إطلاق النار على فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تدعى سهى اعتباري على طريق مدينة بَستَك في محافظة هرمزجان، فقد هتف المتظاهرون "لا نريد حكومة قاتلة للأطفال"، وبذلك نددوا بقتل الأطفال على أيدي قوات الأمن الإيرانية.

من الجنوب والجنوب الغربي إلى الشمال الغربي حيث مدينة مهاباد، إحدى المدن الكردية بمحافظة أذربيجان الغربية، التي كانت مساء الاثنين مسرحا لاحتجاجات حاشدة في الشوارع، وأغلق المتظاهرون بعض شوارع المدينة بإضرام النار، ورددوا هتافات مناهضة لنظام خامنئي.

شعارات ضد النظام

هذا واندلعت احتجاجات متفرقة في بلدة نوسود الحدودية التابعة لمدينة باوة في محافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية غربي إيران، وبدأ المتظاهرون في هذه المدينة احتجاجاتهم الليلية بإشعال النار وترديد الشعارات المناوئة للنظام الإيراني.

وحسب مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كانت مدينة بومهن شرقي محافظة طهران، مساء الاثنين مسرحا للاحتجاجات، رفع المتظاهرون خلالها لافتة في أحد الشوارع الرئيسية في هذه المدينة، حملت صورة للطفل كيان بير فلك، الذي قتل في مدينة إيذج، وكتب تحتها "أبي ميثم، وأخيرا عرفت عن قتلي"، في إشارة إلى إخفاء مقتله عن والده الجريح لمدة أربعين يوما، حيث كان قد أصيب هو الآخر خلال قيادة السيارة برفقة ابنه، برصاص قوات الأمن، وبسبب خطورة إصاباته، تم نقله من إيذج إلى مستشفى في الأهواز، ولم يكن يعلم أن ابنه قتل خلال الهجوم عليهما من قبل قوات الأمن.

تظاهرات ليلية

وردد مجموعة من المتظاهرين، مساء الاثنين، شعارات ليلية من داخل المنازل ومن خلال الشرفات ومن على السطوح ومن خلف النوافذ في مجمعات سكنية بمناطق من العاصمة طهران، بما في ذلك جنت اباد في شمال غرب طهران، ونارمك شرقي طهران، وكانت شعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور" من بين شعارات الليلة في هذه المناطق.

وإلى الشمال الشرقي حيث مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي، ردد عدد من المتظاهرين، مساء الاثنين، هتافات في بعض شوارع المدينة تخليدا لذكرى قتلى الاحتجاجات التي عمت مشهد ومدنا إيرانية أخرى، بما في ذلك إحياء ذكرى الطالب حميد رضا روحي، الذي قتل في احتجاجات حي "شهرزيبا" بطهران، وكتبوا شعارات مناهضة للحكومة.