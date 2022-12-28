عمره 17 عاما.. مقتل شاب على يد قوات الأمن الإيرانية في قزوين

كشفت مواقع إيرانية معارضة، اليوم الأربعاء، عن مقتل شاب إيراني يدعى مهرداد ملك (17 عاما) على يد قوات الشرطة الإيرانية بمحافظة قزوين (شمال البلاد).

وأعلن حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر أخبار الاحتجاجات في البلاد، وفاة هذا المراهق البالغ من العمر 17 عامًا بنشر صورتين مساء الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري.

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إطلاق نار من عناصر الشرطة

وبحسب هذا التقرير، قُتل مهرداد ملك، يوم الاثنين، بعد أن أطلقت عناصر دورية الشرطة النار على سيارة صديقه في منطقة أرداق بمحافظة قزوين.

كما كتبت الصفحة أن الشاب وصديقه كانا في طريقهما إلى البيت حيث لاحقتهما دورية الشرطة وأطلقت عليهما النار.

بعد يوم من مقتل فتاة عمرها 12 سنة

يأتي مقتل هذا المراهق في حين أنه قبل يوم واحد من هذا الحادث، كانت سها اعتباري، البالغة من العمر 12 عامًا، من قرية خلوص بستك، مع عائلتها في طريقها من لاميرد إلى بستك في محافظة هرمزكان، حيث أطلق عليهم عناصر الأمن النار مما أدى إلى مقتلها، وفق ما نقله موقع "إيران إنترناشيونال"

وأكد نائب رئيس شرطة هرمزكان مقتل أحد ركاب السيارة بعد إطلاق النار عليها من قبل الشرطة ونقله إلى المستشفى، لكنه رفض ذكر اسم وهوية الضحية وعمره.

يذكر أنه خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، قُتل عشرات الأطفال والمراهقين برصاص شرطة النظام الإيراني.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور إلى 476 قتيلا.

وذكرت المنظمة في حسابها على تويتر أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة.