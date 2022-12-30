اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الاحتجاجات الإيرانية - أرشيفية
احتجاجات إيران

إيران.. مسيرات احتجاجية اليوم في تايباد وخراسان وزاهدان

ندد علماء الدين السنة في تايباد بقمع وإعدام المتظاهرين وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

من المتوقع أن تشهد عدة مدنٍ في إيران، تظاهرات احتجاجية بعد اعتقال أحد علماء السنة في مدينة تايباد، شرق إيران.

ودعت مجموعات من الشباب في هذه المدينة إلى مسيرة احتجاجية اليوم لإظهار معاناة سكان المدينة الحدودية التي تعاني من الحرمان والتمييز. وفي هذه الدعوة، تم التأكيد على ضرورة دعم العلماء الذين تعرضوا للقمع من قبل الأجهزة الأمنية بسبب دعمهم للشعب.

وبالإضافة إلى تايباد، دعا عدد من المواطنين في زاهدان وغولستان إلى مسيرة موازية اليوم.

هذا وندد علماء الدين السنة في تايباد بقمع وإعدام المتظاهرين، وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين من علماء وصحافيين وطلاب وغيرهم.

قصة "أربع طائرات من مقبرتها" بتركيا إلى الاختفاء بسماء إيران  إيران قصة "أربع طائرات من مقبرتها" بتركيا إلى الاختفاء بسماء إيران 

يذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، ومقتل المئات واعتقال الآلاف من الأشخاص، وإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، فإن الاحتجاجات ضد النظام الإيراني ما زالت مستمرة.

واشتعلت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية في حجز "شرطة الأخلاق" بالبلاد. وتفاقمت التظاهرات سريعا وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي.

ولقي ما لا يقل عن 508 متظاهرين مصرعهم، واعتقل أكثر من 18600 آخرين، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب الاضطرابات عن كثب. ولم تقدم السلطات الإيرانية حصيلة رسمية للقتلى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نتنياهو يكشف ملامح خطة حكومته الجديدة نتنياهو يكشف ملامح خطة حكومته الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط