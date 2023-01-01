رئيس البرلمان الإيراني يقر: يجب إصلاح نظام الحكم في جميع المجالات

أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، بضرورة إصلاح نظام الحكم في جميع المجالات، داعياً إلى إعطاء القضايا الاقتصادية أولوية.

وقال في جلسة علنية بالبرلمان إنه يجب حل مشاكل الشعب واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس".

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ارتكاب أخطاء

وكان قاليباف قد اعترف في وقت سابق في تصريحات نادرة، بارتكاب أخطاء في إدارة البلاد، ودعا لإصلاح آلية الحكم.

وأكد القائد الأسبق للحرس الثوري، خلال مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني من داخل قبة البرلمان، أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي فشلت في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين في ظل تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة.

انهيار العملة.. واستقالة

يذكر أن محافظ البنك المركزي الإيراني استقال الخميس الماضي بعد انخفاض كبير للعملة، وذلك في خضم احتجاجات شعبية غاضبة مستمرة حتى الآن منذ سبتمبر الماضي عقب وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

وعينت السلطات الإيرانية محافظا جديدا للبنك المركزي، الخميس، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار.

عقوبات.. وغضب شعبي

هذا وتتعرض إيران لسلسلة من العقوبات الأميركية منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس دونالد ترمب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.

وخّفف الاتفاق المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، من العقوبات السابقة مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي لضمان عدم تطويرها سلاحا نوويا - وهو أمر لطالما نفت سعيها إليه.

كما استهدف الغرب العديد من الشركات الإيرانية وكبار العسكريين بعد اتهام طهران بتزويد روسيا طائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. لكن طهران تنفي أيضا هذه الاتهامات.

فضلا عن ذلك، تعرّضت إيران لرزم من العقوبات من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وعدة دول أخرى على خلفية كيفية تعاملها مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد أيام من توقيفها.

وتوفيت الشابة الإيرانية الكردية بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.