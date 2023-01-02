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صور غرافيتي معبرة عن الإعدامات من طهران
من الاحتجاجات الإيرانية من 3
  • صور غرافيتي معبرة عن الإعدامات من طهران
من الاحتجاجات الإيرانية
(3 صور)
صور غرافيتي معبرة عن الإعدامات من طهران
صور غرافيتي معبرة عن الإعدامات من طهران
احتجاجات إيران

تواصل الاحتجاجات بإيران.. وتهمة "الإفساد في الأرض" ذريعة للإعدامات

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية كانت أعلنت أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة

العربية.نت، وكالات
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تتواصل الاحتجاجات الإيرانية، اليوم الاثنين، بمدن إيرانية عديدة، وسط اعتقالات تعسفية ضد المتظاهرين، وصدور وتنفيذ أحكام بالإعدام دون هوادة.

وفي هذا الشأن، أفاد موقع "هرانا" الإيراني أن محكمة الثورة بمدينة ساري شمالي إيران اتهمت مهدي محمدي فرد، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا تم اعتقاله خلال الاحتجاجات في نوشهر، بتهمة "الافساد في الأرض" وحكمت عليه بالإعدام.

مهدي محمدي فرد
من 2
  • مهدي محمدي فرد
  • مهدي محمدي فرد
(2 صور)
مهدي محمدي فرد
مهدي محمدي فرد
مهدي محمدي فرد
مهدي محمدي فرد

وتزامنا، أصدر القضاء الإيراني حكماً ضد آيدا بور تقي، طالبة هندسة الرياضيات بجامعة زاهدان، بالسجن 9 أشهر و60 جلدة، بحسب ما أفاد موقع "إيران إنترناشونال". وكان الأمن الإيراني اعتقل بور تقي أثناء الاحتجاجات.

وكانت محكمة إيرانية أصدرت، الأحد، حكما بإعدام المتظاهر شايان محمدي بعد اعتقاله في محافظة مازندران.

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من جهتها، كانت أعلنت، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.

كما أكدت المنظمة ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور إلى 476 قتيلا.

وذكرت المنظمة في حسابها على "تويتر" أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة.

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وبعد تداول أنباء أمس الأحد عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران، كشف مسؤول كبير في الشرطة، عن عودة الرسائل النصية التي تتعلق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات.

وكتبت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه، أن "المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1" قد بدأت في جميع أنحاء إيران.وبحسب هذه الوكالة، سيتم في هذه الخطة إرسال رسائل نصية تحتوي على "تذكير" لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر الماضي، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

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