تشمل ترمب وبومبيو.. إيران تعلن عن 94 متهماً في ملف مقتل قاسم سليماني

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن 94 متهما أميركيا في ملف مقتل قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي.

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني، إن "هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي الإيراني للتعامل مع هذه الجريمة"، مضيفًا أن التحقيق يجري في مكتب المدعي العام للشؤون الدولية بطهران، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.

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وأكد آبادي "تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي، وعقد ثلاث جولات من الاجتماعات في بغداد وطهران"، مشيرا إلى أنه تم "الاتفاق الأسبوع الماضي على عقد الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع: "تمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام، ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، ومن المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام هذه، الأسبوع المقبل. وبناءً على ذلك، يمكن تقديم لائحة الاتهام إلى المدعي العام في طهران في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من فبراير وإرسالها إلى القضاء".

وختم آبادي بالقول: "تم إرسال وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى، لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط ولديهم شركاء من دول أخرى، على سبيل المثال من بعض دول المنطقة ودولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإنجلترا.. يمكن أن تستمر هذه القضية مع متهمين آخرين وستكون هذه هي المرحلة التالية من القضية".

وكان الجيش الأميركي قد نفذ عملية استهداف قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020.

وأدت العملية كذلك إلى مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، مما صعّد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التي تعهدت بالانتقام القوي.