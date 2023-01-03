اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الاحتجاجات الإيرانية - طهران - إيران
من الاحتجاجات الإيرانية - طهران

لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس: قمع النظام الإيراني للمتظاهرين فشل في إيقافها

السيناتور مينيندير يدعو النشطاء إلى الانتفاض ضد النظام القمعي في طهران

بندر الدوشي - واشنطن
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

امتدح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، شجاعة المتظاهرين الإيرانيين ومواصلتهم للاحتجاجات ضد النظام رغم حملة القمع الشديدة التي يقوم بها.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "تستمر الحشود أسبوعًا بعد أسبوع في أماكن مثل زاهدان وسيستان وبلوشستان". مضيفا أنه "لم يوقفهم إغلاق النظام الإيراني للإنترنت وحملات القمع العنيفة التي أسفرت عن مئات القتلى في بلدات هؤلاء المتظاهرين".

كما دعا السيناتور الديمقراطي النشطاء الإيرانيين إلى عدم الاستسلام للنظام مشيدا بلاعبة الشطرنج سار الإيرانية التي غادرت إلى إسبانيا وقال "يجب على لاعبة الشطرنج سارة وأمثالها الاختيار بين الدفاع عن المستوى الأساسي لحقوق الإنسان أو العودة إلى بلدهم"، وحذر قائلا "يقدم النظام الإيراني خيارات قليلة لمن لا يخضع لقمعه".

من الاحتجاجات الإيرانية - طهران
من الاحتجاجات الإيرانية - طهران

وأعلنت وكالة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران أن عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة وصل إلى 516 شخصًا بينهم 70 طفلاً دون سن الثامنة عشرة. وقالت الوكالة إن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 19 ألف متظاهر، بالإضافة إلى 687 طالبًا.

وأضافت الوكالة أن المحاكم الثورية في إيران أصدرت أحكاما بحق 670 معتقلا منذ بدء الاحتجاجات في البلاد.

وكان القضاء الإيراني، أكد الاثنين، أن المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق المتظاهر الإيراني محمد بروغني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على التحركات الشعبية ضد النظام الإيراني، شارك مواطنون في مدينة مهاباد، شمال غربي إيران، الاثنين، في أربعينية "شمال خديري بور" الذي قتل برصاص الأمن الإيراني، وهتفوا بـ"الموت لولاية الفقيه"، و"الموت لخامنئي واللعنة على الخميني".

عدد قتلى الاحتجاجات في إيران يرتفع إلى 516 بينهم 70 طفلاً إيران احتجاجات إيران عدد قتلى الاحتجاجات في إيران يرتفع إلى 516 بينهم 70 طفلاً

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

وقضى المئات على هامش الاحتجاجات. كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب"، يغذّيها "أعداء" إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط