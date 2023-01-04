مقتل ضابط من الحرس الثوري الإيراني في هجوم بطهران

أفاد تلفزيون "العالم" الإيراني، الثلاثاء، بأن أحد أفراد الحرس الثوري لقي حتفه في هجوم بالعاصمة طهران.

وذكرت القناة الرسمية أن القتيل تعرض لإطلاق نار أمام منزله في العاصمة الإيرانية.

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وأعلنت وكالة أنباء تسنيم أن الضابط القتيل يدعى "قاسم فتح إللهي"، وهو قائد مقر "ثار الله" التابع لمسجد الإمام السجاد بطهران الكبرى.

وقالت تسنيم إن الضابط قضى بـ 4 رصاصات أطلقت عليه.

هذا وأعلنت وكالة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة وصل إلى 516 شخصًا بينهم 70 طفلاً دون سن الثامنة عشرة.

وقالت الوكالة إن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 19 ألف متظاهر، بالإضافة إلى 687 طالبًا فيما ثبت القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق اثنين بتهمة قتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات.

وأضافت الوكالة أن المحاكم الثورية في إيران أصدرت أحكاما بحق 670 معتقلا منذ بدء الاحتجاجات في البلاد.