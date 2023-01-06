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المحتج الإيراني المحكوم بالإعدام منصور دَهمَردِه
المحتج الإيراني المحكوم بالإعدام منصور دَهمَردِه

إيران.. الإعدام لمحتج بعد كسر أسنانه وأنفه في السجن

تعرض المحكوم بالإعدام لتعذيب قاس داخل مركز احتجاز تابع للاستخبارات الإيرانية

دبي - مسعود الزاهد
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أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام بحق محتج معاق يدعى منصور دَهمَردِه بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات زاهدان عاصمة محافظة بلوشستان جنوب شرق إيران.

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وكان دَهمَردِه قد اعتقل في زاهدان في 30 أكتوبر 2022، ووجهت إليه تهمة "الإفساد في الأرض" في محكمة الثورة.

كسر أسنانه وأنفه تحت التعذيب

وكان موقع "حال وَش" الإخباري البلوشي قد أفاد بكسر أسنان هذا المعتقل وأنفه تحت التعذيب الشديد في مركز احتجاز وزارة الاستخبارات الإيرانية في مدينة زاهدان.

وبحسب الموقع البلوشي، فقد قال دَهمَردِه خلال جلسة المحاكمة للقاضي إنه "ألقى ثلاث حجارات فقط" و"أشعل النار في إطار سيارة"، وأجابه القاضي بأن أي شخص يعارض نظام علي خامنئي سيحكم عليه بالإعدام.

ثاني متظاهر بلوشي يحكم ضده بالإعدام

منصور دَهمَردِه هو ثاني متظاهر من أبناء الشعب البلوشي الذي يحكم عليه بالإعدام بعد شعيب مير بلوش زهي ريغي البالغ من العمر 18 عاما.

المحتج الإيراني المحكوم بالإعدام منصور دَهمَردِه
المحتج الإيراني المحكوم بالإعدام منصور دَهمَردِه

مجزرة زاهدان

وكانت عاصمة محافظة بلوشستان في يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، مجزرة أودت بحياة أكثر من 90 شخصا من البلوش السنة بعد صلاة الجمعة بينهم أطفال ونساء، واعتقلت السلطات المئات من المحتجين.

وأدان الزعيم الروحي للبلوش وإمام جمعة مدينة زاهدان "مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي" المجزرة، وقال في الأول من أكتوبر إن القوات الحكومية أطلقت النار على المصلين في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء صلاة الجمعة، وإن معظم الطلقات أصابت رؤوس وقلوب المصلين، ومن الواضح أنها من فعل القناصين، محملا خامنئي المسؤولية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.

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