وسط الاحتجاجات.. إيران تعيّن قائداً جديداً لقوى الأمن

وسط احتجاجات واسعة النطاق تشهدها إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، أصدر المرشد علي خامنئي، اليوم السبت، مرسوماً بتعيين الفريق أحمد رضا رادان قائداً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلفاً للجنرال حسين أشتري.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خامنئي دعا القائد الجديد إلى "تحسين قدرات المؤسسة (الأمنية) وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية".

مادة اعلانية

كذلك نقلت عن خامنئي القول في المرسوم إنه "يتوقع من مختلف المؤسسات الوطنية أن تتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد".

احتجاجات واسعة

يأتي التعيين في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة النطاق منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني التي يتهم متظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة.

يذكر أن طهران تشن حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران، وقضى المئات على هامش الاحتجاجات.

وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.