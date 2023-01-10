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حجة لحبيب
حجة لحبيب

بروكسل تستدعي سفير إيران بعد حكم بسجن بلجيكي 40 عاماً

إيران تعاقب عامل إغاثة بلجيكي بالسجن 40 عاما و74 جلدة وغرامة مليون دولار

العربية.نت ووكالات
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قالت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، في بيان اليوم الثلاثاء إن بلجيكا استدعت السفير الإيراني، بعد أن حكمت إيران على المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 40 عاما و74 جلدة.

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ودِين فانديكاستيل "بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران وغسل الأموال"، وهي تهم نفاها جميعا.

40 عاما

وكانت وكالة أنباء "ميزان" لأنباء القضاء الموالية في إيران، قد أعلنت أن محكمة حكمت على عامل الإغاثة البلجيكي فانديكاستيل بالسجن 40 عامًا و74 جلدة وغرامة قدرها مليون دولار.

وقالت منظمة العفو إنه تعرض "للاحتجاز التعسفي"، وقالت حملة دعت إلى إطلاق سراحه إن اعتقاله كان مدفوعاً بـ"أسباب دبلوماسية - جيوسياسية".

تعليق مشروع تبادل سجناء

يأتي الحكم بعد أن علّقت المحكمة الدستورية البلجيكية مشروع قانون مثير للجدل الشهر الماضي كان من الممكن أن يمهد الطريق لمبادلة سجناء مع إيران.

وقالت محكمة جنائية في أنتويرب إن إيران تسعى للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن 20 عامًا في 2021 في اتهامه بالتورط في مؤامرة إرهابية خارج باريس في 2018.

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