استئناف محاكمة الإيراني نوري حميد.. المتهم بجرائم حرب

بدأت اليوم الأربعاء في ستوكهولم محاكمة استئناف القاضي الإيراني، حميد نوري، والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في محكمة سويدية لارتكابه جرائم حرب وقتل خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وحكم على حميد نوري بالسجن مدى الحياة للمشاركة في فظائع مروعة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 1988، بينما عمل مساعدا لنائب المدعي العام في سجن غوهاردشت خارج مدينة كرج الإيرانية.

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وعلى مدار محاكمة العام الماضي، أنكر نوري، ارتكاب أي مخالفة ووصفت إيران المحكمة بأنها "مسرحية" مدفوعة سياسيا.

في الأثناء، ورغم الأمطار الغزيرة تظاهر نحو 24 شخصا معارضين للحكومة الإيرانية أمام محكمة الاستئناف في ضواحي ستوكهولم، والتي ستدلي بحكمها لاحقا العام الجاري.

تاريخ من اعتقال الأجانب

يأتي التطور في وقت عصيب بالنسبة لطهران، حيث حكمت إيران يوم الثلاثاء على عامل إغاثة بلجيكي بعقوبة طويلة في السجن وبالجلد بعد إدانته بالتجسس في محاكمة مغلقة.

وعلى مدار سنوات، اعتقلت إيران عددا من الأجانب ومزدوجي الجنسية واتهمتهم بالتجسس أو بتهم أخرى خاصة بأمن الدولة وحكمت عليهم بعقوبات بعد محاكمات سرية وصفتها جماعات حقوقية بأنها تفتقر لسير الإجراءات الطبيعي.

ولفت احتجاجات مناهضة للحكومة البلاد على مدار شهور بعد وفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاما، خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها. وألقت الحكومة باللوم في الاحتجاجات على قوى أجنبية، دون دليل.