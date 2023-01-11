اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أكبري
علي رضا أكبري

مقرب من شمخاني.. إيران تحكم بالإعدام على "الجاسوس الخارق"

الخارجية البريطانية: ندعم عائلة علي رضا أكبري الذي صدر بحقه حكم إعدام اليوم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن علي رضا أكبري، أحد المسؤولين السابقين بوزارة الدفاع الإيرانية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".

أفضل الوظائف في عام 2023.. نحو 20 منها "مطلوبة بشدة"! قصص اقتصادية عمل أفضل الوظائف في عام 2023.. نحو 20 منها "مطلوبة بشدة"!

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ندعم أسرة أكبري، وقد تحدثنا حول قضيته مع السلطات الإيرانية عدة مرات".

الجاسوس الخارق

وأمس الثلاثاء، أعلن في إيران عن اعتقال جاسوس وصف بـ"الخارق"، لكن لم يكشف من هويته سوى أنه مسؤول كان له تأثير وعمل في مناصب مهمة.

واليوم الأربعاء كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الفارسية، أن الجاسوس الإيراني "الخارق" هو "علي رضا أكبري"؛ مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في اختراق كبير للمؤسسة الحساسة.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني

وشغل شمخاني منصب وزير الدفاع في الحكومة الإيرانية من 1997 حتى 2005.

"نقل إلى الحبس الانفرادي"

ونقلت الهيئة عن مريم أكبري؛ زوجة "الجاسوس" المفترض قولها، إن "زوجها متهم بالتجسس وحكم عليه بالإعدام مؤخراً وجرى نقله إلى الحبس الانفرادي الليلة الماضية، من سجن إيفين؛ وهناك خطر بشأن إعدامه هذا الأسبوع".

وقالت أكبري إنها قلقة من تنفيذ هذا الحكم بسبب عملية إرسال السجين المحكوم عليه بالإعدام إلى الحبس الانفرادي قبل إعدامه، مشيرة إلى أن "مستشاريه تفاجأوا بإصدار مثل هذا الحكم بعد دراسة قضية زوجها".

"التجسس لصالح بريطانيا"

وقيل إن أكبري اعتقل في عام 2018 وكُتبت التهمة الموجهة إليه بـ "التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني" في نموذج مذكرة السجن الخاص به.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن "علي رضا أكبري حكم عليه بالإعدام في الفرع 15 من محكمة الثورة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العثور على المزيد من الوثائق في مرآب السيارات بمنزل بايدن في ولاية ديلاوير العثور على المزيد من الوثائق في مرآب السيارات بمنزل بايدن في ولاية ديلاوير
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط