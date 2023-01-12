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الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية - فرانس برس)
الحرس الثوري الإيراني
ميليشيات إيران

بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي: سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية

العربية.نت، وكالات
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تدرس بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بعد العقوبات المفروضة عليه بالفعل من قبل لندن.

وفي كلمة له أمام البرلمان، قال وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي اليوم الخميس إن "بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن".

وخلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري قال دوكيرتي "سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية".

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وأضاف "لكن، يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام".

وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية فسيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.

وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي احتجاجات عارمة إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران، وهي الاحتجاجات التي قابلتها السلطات الإيرانية بقمع شديد، لعب فيه الحرس الثوري دورا كبيرا.

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