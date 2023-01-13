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Members of the Iranian community living in Turkey attend a protest in support of Iranian women, after the death of Mahsa Amini, in Istanbul, Turkey December 13, 2022. REUTERS/Dilara Senkaya
مظاهرة في اسطنبول في ديسمبر الماضي ضد القمع في إيران
احتجاجات إيران

أستراليا: إعدام المتظاهرين في إيران محاولة مخزية لترويعهم

المدعي العام الأسترالي مارك دريفاس أكد أن أستراليا ستواصل الدفاع عن الإيرانيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام نتيجة لممارستهم حقهم في الاحتجاج

العربية.نت
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أشار المدعي العام الأسترالي، مارك دريفاس، إلى أن استمرار إعدام المتظاهرين في إيران، "محاولة مخزية لترويع المواطنين وإسكاتهم".

وأضاف دريفاس في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، أن أستراليا ستواصل الدفاع عن الإيرانيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام نتيجةً لممارستهم حقهم في الاحتجاج ضد سلطات النظام في إيران.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

من محاكمة أحد المحتجين في إيران بديسمبر الماضي قبل إعدامه
من محاكمة أحد المحتجين في إيران بديسمبر الماضي قبل إعدامه
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وقتل المئات خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" طهران. ويواجه هؤلاء تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

وإثر ذلك استدعت عدة دول غريبة ممثلي طهران الدبلوماسيين في عواصمها للاحتجاج على أحكام الإعدام.

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