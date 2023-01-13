إيران.. انفجار يرجح أنه ناتج عن تسرب للغاز يودي بـ6 أشخاص
الانفجار وقع في مبنى سكني بمدينة بوكان ذات الغالبية الكردية في محافظة أذربيجان الغربية ليل الخميس
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قُتل ستة أشخاص من أسرة واحدة جراء انفجار يرجح أنه نتج عن تسرب للغاز في مبنى سكني بشمال غرب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الجمعة.
وأوردت وكالة "إرنا" أن الانفجار وقع في مبنى سكني بمدينة بوكان ذات الغالبية الكردية في محافظة أذربيجان الغربية ليل الخميس، وأدى لانهياره.
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ونقلت عن رئيس مديرية الإطفاء في المدينة رسول معروفي قوله "تم حتى الآن انتشال جثث ستة أشخاص هم طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من أسرة واحدة"، إضافةً إلى نقل ثلاثة أشخاص آخرين الى مراكز طبية لتلقي العلاج.
وأوضح معروفي أن أسباب الحادث قيد التحقيق، إلا أن "ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار ناتج عن تسرب للغاز".
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