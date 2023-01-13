حكم إيرانية تغضب اتحاد الشطرنج الدولي.. بزيين "سياسيين"

قالت حكم الشطرنج الإيرانية شهرة بيات إن لفتة التضامن مع مواطناتها في بطولة أقيمت في أيسلندا تسببت لها بخلاف مع الاتحاد الدولي للعبة وطردها من لجنة التحكيم.

وارتدت بيات قميصاً مكتوباً عليه "المرأة، الحياة، الحرية" في بطولة أقيمت في أكتوبر الماضي، وذلك بعد قليل من انطلاق احتجاجات في إيران على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في الحجز لدى الشرطة بتهمة مخالفة قواعد اللباس.



شهرة بيات ترتدي قميص عليه عبارلاات تضامن مع الإيرانيات خلال البطولة في أيسلندا شهرة بيات ترتدي قميص عليه عبارلاات تضامن مع الإيرانيات خلال البطولة في أيسلندا

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وقالت بيات (35 عاماً) لوكالة "رويترز" في مقابلة: "لا أعتقد أن من الطبيعي التزام الصمت تجاه هذا الأمر".

وأضافت: "هذه مسألة كبيرة تخص حقوق الإنسان. أعتقد أنه إذا التزمنا الصمت تجاه هذه الأمور، فلن نستطيع أن نغفر لأنفسنا".

وذكرت بيات، التي اتهمتها إيران أيضاً بانتهاك قاعدة ارتداء الحجاب في إحدى البطولات في 2020، أن الاتحاد الدولي للشطرنج استبعدها من لجنة التحكيم بعدما أثارت غضب رئيسه أركادي دفوركوفيتش.

وقالت إن دفوركوفيتش طلب منها تغيير زيها في أيسلندا بعد أن أثار مسؤول شطرنج آخر الأمر. وعادت للظهور مرة أخرى في البطولة مرتدية حلة صفراء وقميصاً أزرق، وهما لونا العلم الأوكراني.

The Russian President of @FIDE_chess @advorkovich asked me to change my #WomanLifeFreedom t-shirt during the Fischer Random Chess Championship. I then appeared in Ukranian colours. @FIDE_chess said I am an inappropriate arbiter since I openly support human rights in Iran&Ukraine. pic.twitter.com/C2PoGlqL1g — Shohreh Bayat (@ShohrehBayat) January 8, 2023

من جهته، أكد الاتحاد الدولي للشطرنج أن دفوركوفيتش طلب منها عدم ارتداء القميص الذي كان مكتوباً عليه أشياء عن حقوق المرأة. وقال إنه يحترم أنشطة بيات السياسية لكنها "تجاهلت التعليمات المباشرة لها بالتوقف عن وضع الشعارات على ملابسها".

وقال الاتحاد في بيان: "مهما كان السبب نبيلاً أو لا خلاف عليه، فإن القيام بنشاط من هذا النوع غير مناسب وغير مهني".

تضامن روسي مع إيران

وقد اتهمت بيات دفوركوفيتش، الذي كان نائباً لرئيس الوزراء الروسي من 2012 إلى 2018، بالخضوع لأحكام السياسة.

وقالت: "إيران وروسيا متحدتان جداً في الحرب ضد أوكرانيا.. كان هذا هو السبب على الأرجح عندما طلب مني دفوركوفيتش أن أخلع قميصي.. قميصي لم يكن له مغزى سياسي على الإطلاق.. إنه يحمل أحد أجمل الرسائل بشأن حقوق المرأة في العالم".

ووفقاً لرسالة اطلعت عليها "رويترز"، قال مسؤول كبير في الاتحاد الدولي للشطرنج لبيات إنه تم استبعادها من اللجنة لأن دفوركوفيتش كان "غاضباً" منها.

وتعيش بيات في لندن خوفاً على سلامتها بعد أن أثارت صور لها في بطولة 2020 بروسيا انتقادات في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

وقالت بيات في ذلك الوقت إنها ارتدت الحجاب خلال المباريات الأولى للبطولة رغم أنها لا توافق عليه لكنه كان فضفاضاً ولم يظهر من بعض الزوايا في الصور.

ومنذ الثورة في إيران، يتعين على جميع النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وكذلك النساء الرياضيات في الخارج. وقد تتعرض السيدات اللواتي يخالفن قواعد الزي إلى التوبيخ علناً أو الغرامة أو القبض عليهن.

ونالت بيات "جائزة المرأة الشجاعة الدولية" من الولايات المتحدة في عام 2021 واستخدمت منصتها منذ ذلك الحين للدفاع عن النساء الإيرانيات.

وقالت: "عندما أستطيع، عندما تسنح الفرصة، يتعين علي رفع صوت الشعب الإيراني".