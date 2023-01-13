إيران.. إدانات عالمية لعمليات الإعدام ودعوة لـ"انتفاضة ضد جرائم النظام"

أدانت أكثر من 700 شخصية ثقافية عالمية، عمليات الإعدام في إيران، ودعت لـ"انتفاضة ضد جرائم النظام".

من بين هؤلاء الـ700 شخص، أسماء كتاب مشاهير وأعضاء في فروع رابطة القلم العالمية (PEN) في ألمانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج وفنلندا إلى جانب شخصيات فنية ثقافية إيرانية داخل إيران وخارجها.

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وبحسب معدي هذا البيان، فإن الشخصيات الأدبية والفنية في العالم أشارت في رسالتها إلى 40 حكماً قضائياً مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" وقتل المحتجين "بأقسى طريقة".

البيان أدان القمع الوحشي وقتل الأبرياء لا سيما في محافظتي كردستان وبلوشستان. وطالب البيان المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمثقفين والأكاديميين والمجتمع الدولي بمنع استمرار "القتل" خلال الاحتجاجات بأي طريقة ممكنة.

وفي وقت سابق، دعا العشرات من نجوم هوليوود ونشطاء صناعة السينما، بما في ذلك كيت بلانشيت، وجيسون موموا، وصمويل إل جاكسون، في رسالة بالفيديو إلى وقف إعدام المحتجين المسجونين في إيران.

وطالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني، الخميس، بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فوراً. ودانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام "التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.

في الوقت نفسه، وقع 500 ناشط أكاديمي ومدني وحقوقي في إيران على رسالة تطالب بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات.

وتصاعدت المخاوف بشأن إعدام المحتجين في حين حذرت مؤسسات حقوقية ونشطاء من أن ما لا يقل عن 100 مواطن اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد قد حُكم عليهم بالإعدام أو يواجهون صدور حكم الإعدام.

وأكدت صحيفة "جوان" التابعة للنظام الإيراني أن النظام اعتقل نحو 11 ألف متظاهر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 4 أشهر بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، وزعمت الصحيفة الإيرانية أنه تم الإفراج عن عدد كبير من المحتجين بنسبة 80%.