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سجن إيراني - أرشيفية

عالم بولندي يعود إلى بلاده بعد احتجازه لأشهر في إيران

الخارجية: البروفسور ماتشي فالكاك الباحث في علم الأحياء "سليم مع عائلته"

وارسو - فرانس برس
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عاد عالم أحياء بولندي إلى بلاده في كانون الأول/ديسمبر بعدما احتجز عدة اشهر في إيران، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية البولندية الجمعة وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان رسمي أن البروفسور ماتشي فالكاك الباحث في علم الأحياء في جامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا، "سليم مع عائلته".

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وأوضح المتحدث ووكاش ياسينا لوكالة فرانس برس في رسالة نصية أن العالم عاد إلى بولندا "منذ كانون الأول/ديسمبر" بدون إضافة أي تفاصيل.

وكان المتحدث باسم جامعة تورون مارتشين تشينييفسكي أعلن قبل أشهر ردا على أسئلة حول مصير عالم الأحياء أنه محتجز في إيران منذ أيلول/سبتمبر 2021.

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