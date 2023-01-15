بريطانيا تعيد النظر في الاتفاق النووي الإيراني.. صحيفة تكشف

بعد إعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً السبت، تعيد المملكة المتحدة النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني.

فقد أشارت مصادر بارزة في الحكومة البريطانية إلى أن العلاقة مع طهران تعرضت لتوتر شديد في الأشهر الأخيرة بسبب سياسة "القمع الوحشي"، التي تنتهجها تجاه الاحتجاجات الداخلية ضد النظام.

مادة اعلانية

وأوضحت أن "جميع الخيارات قيد المراجعة حالياً"، فيما يتعلق بدعم الاتفاق النووي، وفق صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية.

كما أضافت أن "المشهد" تغير بشكل كبير منذ بدء عملية التفاوض، وعلى هذا النحو تراجع بريطانيا الآن خياراتها فيما يتعلق بالمشاركة المستقبلية في الاتفاق.

تعذيب 3500 ساعة

يذكر أن علي رضا أكبري كان اتهم بالتجسس لصالح بريطانيا. وقبل إعدامه تعرض للتعذيب 3500 ساعة.

كما يمثل إعدامه تصعيداً كبيراً في التوترات بين الغرب وإيران، التي كانت تتصاعد بالفعل بسبب قمع طهران للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

لاعب رئيسي

يشار إلى أن بريطانيا لاعب رئيسي في محادثات استعادة الاتفاق النووي الذي كان قائماً في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والذي خفف العقوبات المشددة على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، سلسلة من الإجراءات رداً على إعدام أكبري، بما في ذلك معاقبة المدعي العام الإيراني.

كذلك تم استدعاء السفير البريطاني في إيران مؤقتاً إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات عاجلة حول الخطوات التالية المحتملة. وقال كليفرلي إن العقوبات تظهر أن بريطانيا جادة في محاسبة إيران على "انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان".

زيارة لواشنطن

والاثنين سيتوجه كليفرلي إلى العاصمة الأميركية واشنطن الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حول ملف إيران.

يذكر أن بريطانيا كانت وضعت بالفعل خططاً لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، غير أنه من غير المتوقع أن يحدث هذا قريباً.

وحثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، الحكومة على رفع السرية وتبادل المزيد من المعلومات الاستخبارية حول أنشطة إيران المارقة وإغلاق المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في البلاد.