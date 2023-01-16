تضامناً مع المحتجين.. رسائل على برج إيفل لإيران: أوقفوا الإعدامات

أضاء برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، بشعارات مؤيدة للمحتجين الإيرانيين والنساء اللاتي يناضلن من أجل المزيد من الحقوق.

وبعد مرور أربعة أشهر على وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة، ظهر على البرج شعار "المرأة. الحياة. الحرية" وشعار "أوقفوا الإعدام في إيران"، وهي من أبرز الهتافات خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

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كما استدعت فرنسا القائم بالأعمال الإيراني قبل أيام بسبب إعدام مواطن بريطاني إيراني متهم بالتجسس.

إلى ذلك، تظاهر حوالي 5000 شخص، اليوم الاثنين، أمام برلمان الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران بينما كانت باريس تستعد لإحياء ذكرى برج إيفل لمهسا أميني، التي أدت وفاتها في سبتمبر إلى اندلاع المظاهرات.

ونظم إيرانيون في أوروبا مسيرة ستراسبورغ في الذكرى الرابعة والأربعين لليوم الذي غادر فيه شاه إيران الأخير محمد رضا بهلوي البلاد إلى الأبد. في الشهر التالي، انهار النظام الملكي تحت وطأة الثورة الإسلامية التي أعطت إيران حكمها الديني.

تنفيذ حكم بالإعدام

يذكر أن القضاء الإيراني كان نفذ، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري بعد اتهامه بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بأن حكم الإعدام بحق أكبري نفذ شنقاً بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية"، حسب تعبيرها.

تصعيد كبير

ويمثل إعدام أكبري تصعيداً كبيراً في التوترات بين الغرب وإيران، التي كانت تتصاعد بالفعل بسبب قمع طهران للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

فقد جاء إعدامه في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022.

فيما أعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نفذ 4 منها.