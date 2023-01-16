وزير إيراني سابق: فرض الحجاب بالقوة يأتي بنتائج عكسية

انتقد علي جنتي، وهو وزير الإرشاد الأسبق ونجل رئيس مجلس صيانة الدستور المتشدد آية الله أحمد جنتي، سياسة النظام الإيراني في التعاطي مع الحجاب القسري.

فقد قال "البرلمان الإيراني أقر قانونا للتعامل مع الحجاب، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ضيعوا آلاف الساعات من الوقت على كيفية التعامل مع ظاهرة الحجاب".

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ضغط وإذلال

وأضاف: "توصلوا أخيرا إلى نقطة أوقفوا عندها دورية الإرشاد (شرطة الآداب) واليوم تتعرض المحجبات للضغط والإذلال أكثر من غير المحجبات، أنا لا أفهم إطلاقا من أين استخرجوا من الإسلام بأنه على الحكومة فرض ارتداء الحجاب؟!".

كما أضاف "مبدأ وجوب الحجاب على المسلمات واضح تماما، لكن فرضه بالقوة يأتي بنتائج عكسية، وبمرور الوقت، ازداد رفض النساء ضد هذا الإكراه، بحيث نرى اليوم التخلي عن الحجاب علنا من قبل النساء".

"كانت لرفسنجاني نظرة مستقبلية"

وأشار جنتي إلى مواقف الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، قائلا: "كان رفسنجاني ينظر إلى هذه القضايا بنظرة مستقبلية وكان يعرف أنه لا يمكن إجبار المجتمع ليكون على الصراط المستقيم بالقوة".

وتشهد إيران مظاهرات واحتجاجات منذ 16 سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الفتاة الكردية، مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران، وخلفت الاحتجاجات نحو 520 قتيلا وآلاف الجرحى واعتقلت السلطات ما يقرب من 20 ألف محتج، وحكمت على العشرات منهم بالإعدام ونفذت الحكم في أربعة محتجين.