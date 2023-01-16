على خلفية الإعدامات.. ألمانيا تستدعي السفير الإيراني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الوزارة استدعت السفير الإيراني في برلين لإجراء محادثات اليوم الاثنين على خلفية المخاوف الألمانية بشأن سجل طهران في مجال حقوق الإنسان وموجة الإعدامات.
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي في برلين "يمكنني تأكيد استدعاء السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية اليوم".
وتوالت أحكام الإعدام التي يصدرها النظام الإيراني بعد محاكمات صورية، في محاولة منه لتخويف المحتجين ووقف تحركاتهم المستمرة منذ أشهر.
إعدامات بحق المحتجين
وآخر هذه الأحكام ما أصدره قضاء النظام الإيراني في القضية الغامضة والمعروفة باسم بيت أصفهان والحكم على 3 مواطنين.
عُقدت جلسات المحاكمة لهؤلاء المتظاهرين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، خلف أبواب مغلقة ولم يتم نشر أي معلومات عنهم.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت إعدام علي رضا أكبري، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.
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