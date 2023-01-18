مشروع قرار أوروبي لمعاقبة خامنئي وإدراج الحرس على قائمة الإرهاب

طرح نواب في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار للتصويت عليه، يدعو إلى إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قوائم العقوبات الأوروبية.

ويطالب مشروع القرار بإدراج جميع نواب البرلمان الإيراني على قوائم العقوبات الأوروبية.

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كذلك، يدعو مشروع القرار إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الباسيج وفيلق القدس في قوائم الإرهاب الأوروبية.

كما يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إحالة ملف إيران أمام مجلس الأمن. ويطالب مشروع القرار إيران بالإفراج فوراً عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين لديها.

في سياق آخر، يدين مشروع قرار بشدة اعتداءات الحرس الثوري على إقليم كردستان العراق.

يأتي هذا بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الثلاثاء، إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للرد على "انتهاك" حقوق الإنسان الأساسية في إيران.

وأضافت للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: "رد فعل النظام الإيراني فظيع ومروع وهم يتعدون على حقوق الإنسان الأساسية".

وأردفت: "نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات، وسأؤيد أيضاً إدراج الحرس الثوري (على قائمة المنظمات الإرهابية). لقد سمعت العديد من الوزراء يطلبون ذلك وأعتقد أنهم على حق".