إيران تبرر إعدام أكبري: مرر معلومات عسكرية سرية لبريطانيا

بعد حوالي أسبوع من تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق المواطن البريطاني من أصل إيراني علي رضا أكبري، بررت طهران فعلتها بقولها إن أكبري سرّب معلومات سرية إلى بريطانيا.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الجمعة، إن بريطانيا حصلت من أكبري على معلومات "سرية" تتعلق بقدرات طهران العسكرية ومنها قدراتها الصاروخية.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الأمن قولها أيضاً إن أكبري قدم لبريطانيا ما وصفتها بمعلومات سرية حول سبل "التفاف" طهران على العقوبات.

كما أضافت الوزارة أن لندن طلبت من أكبري تزويدها بمعلومات حول الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والعلماء الإيرانيين البارزين مثل العالم النووي، محسن فخري زاده، الذي قتل عام 2020 في إحدى ضواحي طهران.

"تجسس"

ونفذت السلطات الإيرانية مؤخرا حكم الإعدام بحق أكبري بعدما اتهمته "بالتجسس" لصالح بريطانيا، مما أثار ردود فعل غربية غاضبة.

يشار إلى أن إعدام أكبري يمثل تصعيداً كبيراً في التوترات بين الغرب وإيران، التي كانت تتصاعد بالفعل بسبب قمع طهران للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

فقد جاء إعدامه في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022.

فيما أعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نفذ 4 منها.