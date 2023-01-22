بعد موقف أوروبا من الحرس الثوري.. إيران: سنعتبر جيوشكم منظمات إرهابية

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، عن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قوله، إن بلاده "ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية"، وذلك ردا على موقف الاتحاد الأوروبي من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف قاليباف أن "محاولات العدو ضد الحرس الثوري محكوم عليها بالفشل".

مادة اعلانية

وكان البرلمان الأوروبي طالب في قرار تبناه الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإضافة الحرس الثوري والقوات التابعة له إلى قائمة "الإرهاب"، بما في ذلك قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) وفيلق القدس.

وفي شأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، قال قاليباف إنه إذا أرادت أوروبا التوصل إلى اتفاق نووي عليها أن تفصل بين طريقها وطريق "معارضي هذا الاتفاق".

يذكر أنه بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه، حذر الحرس الثوري الإيراني، السبت، الاتحاد الأوروبي من ارتكاب "خطأ" إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية".

وقال قائد الحرس حسين سلامي، إن على الأوروبيين "تحمل العواقب في حال أخطأوا"، وذلك في تصريحات أوردها موقع "سباه نيوز" التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي، وفق فرانس برس.

كما اعتبر خلال استقباله رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن "أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية"، و"تعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز" الحرس الثوري"، مشدداً على أن الحرس "لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرك، نتحرك بشكل أقوى"، على حد قوله.

أتى قرار البرلمان الأوروبي في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين لطهران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة استخدمتها في أوكرانيا.

وطلب البرلمان، الخميس، من الاتحاد الأوروبي، إدراج الحرس على القائمة السوداء لـ"المنظمات الإرهابية"، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات الباسيج.

كما دعا النص الذي أقره النواب الأوروبيون، إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" مع الحرس الثوري من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.