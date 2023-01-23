أميركي مسجون في إيران منذ 2015 ينهي إضراباً عن الطعام
سياماك نامازي قال إنه بدأ إضرابه عن الطعام في الذكرى السابعة لقرار واشنطن استثناءه من صفقة أفرجت بموجبها طهران عن خمسة أميركيين آخرين بعد توقيعها الاتفاق التاريخي بشأن برنامجها النووي
أعلن رجل أعمال إيراني-أميركي مسجون في طهران منذ 2015 اليوم الاثنين إنهاء إضراب عن الطعام بدأه قبل سبعة أيام، وذلك بعدما خسر 4.5 كيلوغرام من وزنه.
وقال سياماك نامازي، المسجون منذ أكتوبر 2015، إنه بدأ إضرابه عن الطعام في الذكرى السابعة لقرار واشنطن استثناءه من صفقة أفرجت بموجبها طهران عن خمسة أميركيين آخرين بعد توقيعها الاتفاق التاريخي بشأن برنامجها النووي.
وفي رسالة مفتوحة نشرها الأسبوع الماضي، طلب نامازي من الرئيس الأميركي جو بايدن أن يكرّس "دقيقة من وقته في الأيام السبعة المقبلة لمآسي الرهائن الأميركيين في إيران".
وأضاف "وحده رئيس الولايات المتحدة يملك سلطة إعادتنا جميعاً إلى ديارنا إذا عقد العزم على ذلك".
وفي بيان نشره اليوم الاثنين محاميه، قال نامازي "لقد بدأتُ إضراباً عن الطعام لأنني تعلمت، بالطريقة الصعبة، أن الرؤساء الأميركيين يميلون إلى الوثوق بمقياس حرارتهم السياسي أكثر من بوصلتهم الأخلاقية عندما يتعلق الأمر باختيار ما إذا كانوا سيعقدون صفقة بشأن السجناء مع إيران أم لا".
وأضاف: "لقد حرمتُ نفسي من الطعام طيلة أسبوع كامل، أملاً في أن يلاحظ الرئيس بايدن مدى اليأس الذي وصل إليه الرهائن الأميركيون هنا".
ووفق المحامي، خسر نامازي نحو 4.5 كيلوغراماً من وزنه وارتفع ضغط دمه أثناء إضرابه عن الطعام. وكان يعاني أيضاً من مشكلة في تدفئة نفسه.
ونامازي رجل أعمال أميركي من أصل إيراني أوقف في أكتوبر 2015 في بلده الأمّ بتهمة تجسّس لا ينفك ينفيها وتعتبر واشنطن أنّ لا أساس لها.
وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التعاون مع حكومة أجنبية.
وترفض طهران الاعتراف بالجنسية المزدوجة، وقد أعلنت في يناير الجاري إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس لصالح المملكة المتّحدة، وهي تهمة لطالما نفاها بدوره.
-
ضحية ألفيش: قاومت.. لكنه كان أقوى منيكشفت الضحية التي اتهمت النجم البرازيلي داني ألفيش بالاعتداء الجنسي عليها أنها حاولت مقاومة الأخير إلا أنه كان أقوى منها مضيفة أنها رفضت التعويض المالي ... رياضة عالمية
-
السيسي وبيرنز يبحثان تعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطنرئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل حضر مقابلة السيسي وبيرنز مصر
-
قضاة معفيون في تونس يرفعون شكاوى ضد وزيرة العدل37 شكوى جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال بسبب عدم إعادتهم لوظائفهم رغم قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ الإعفاء المغرب العربي