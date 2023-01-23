مشروع للدفاع الجوي بسوريا يستنزف خزينة طهران.. ينفذه فيلق القدس

يواصل نظام طهران أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة من خلال الحرس الثوري، بينما تم التأكيد في قلب أوروبا على مطالب الشعب الإيراني بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب ما قالت "إيران إنترناشيونال".

وأوضحت أنها حصلت على معلومات حصرية عن فريق الحرس الثوري الإيراني لإنشاء نظام دفاع جوي في سوريا، مما يدل على أن طهران تنفق ملايين الدولارات من الميزانية العامة للدولة في سوريا.

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انفاق عشرات الملايين من الدولارات

مجلة "نيوزويك" هي الأخرى قالت الأسبوع الماضي إن النظام الإيراني أنفق عشرات الملايين من الدولارات وأرسل معدات لإنشاء شبكة دفاع جوي شاملة في سوريا خلال العامين الماضيين، لكن إسرائيل تهاجم هذا المشروع باستمرار.

وفي السنوات الأخيرة، كانت عناصر الدفاع الجوي الإيرانية في سوريا تعمل تحت إشراف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بإشراف جواد غفاري الذي طرد من سوريا الخريف الماضي، والآن بإشراف محمد رضا زاهدي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني قد أفادت، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بوفاة العقيد داود جعفري في سوريا، وبعد أيام قليلة تم تشييع جثمانه في إيران.

وكان داود جعفري أحد عناصر سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اعتقل 10 بحارة أميركيين في المياه الخليجية عام 2015. ورحب خامنئي بهذا العمل وقتها وأشاد بعناصر الحرس الثوري الإيراني.

وبعد سبع سنوات، قُتل داود جعفري بشكل مريب في سوريا. وزعمت إيران أن إسرائيل استهدفته بقنبلة زرعت على جانب طريق في ريف القنيطرة بالقرب من الحدود الإسرائيلية. لكن في الوقت نفسه، وردت أخبار بأن إسرائيل استهدفت نظام دفاع جوي روسي الصنع.

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض التقارير باغتيال جعفري في سوريا بهذه السيارة. لا سيما وأنه، قبل عشرة أيام، تم اعتقال ضابط في الجيش السوري بتهمة كشف هوية جعفري لدولة أجنبية أخرى.

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، فإن داود جعفري، الملقب بمالك، هو أحد قادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وهو الذي أنشأ شبكة لإطلاق هذا المشروع مع سلسلة من الشخصيات الإيرانية والسورية، قبل أن يقتل في ظروف غامضة في سوريا يوم 23 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

وكان فريدون محمودي سقايي، مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني، يدير جزءاً من مشروع الدفاع الجوي الأكبر لسوريا ولبنان. ومن المعروف أن سقايي مساعد أمير علي حاجي زاده، قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني وأحد المتهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ نظام دفاع الحرس الثوري الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة، كانت عناصر الدفاع الجوي الإيرانية في سوريا تعمل تحت إشراف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بإشراف جواد غفاري الذي طرد من سوريا الخريف الماضي، والآن بإشراف محمد رضا زاهدي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وويشير التقرير الى أن مجموعة جعفري تتلقى المساعدة من عملاء سريين على دراية باستخدام معدات حساسة للغاية في مجال الدفاع الجوي. وأحد هؤلاء هو غلام حسن حسيني، الموثوق لدى جعفري، الذي يعمل تحت إشرافه عشرات النشطاء السوريين.

استهداف إسرائيلي متواصل

يشار إلى أن العميل الإيراني لنقل المعدات العسكرية إلى سوريا هو علي رضا رضواني، الملقب بـ"ياسر"، الذي عاد إلى إيران خوفًا على حياته بعد الكشف عن هويته.

وفي هذا المشروع، يعمل أيضًا ناشطان لبنانيان من حزب الله، هما محمد محمود زلزلي، وعباس محمد الدبس، وهما من المقربين إلى جعفري.

هذا وقد هاجمت إسرائيل، هذا الصيف، بلدة الحميدية في ميناء طرطوس السوري. وقالت مصادر إخبارية إنه في هذا الهجوم تم استهداف شحنة النظام الإيراني المرسلة إلى الدفاع الجوي لحزب الله اللبناني.