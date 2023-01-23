عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة وزراء الخارجية الأوروبيين

يجتمع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة توصيات البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران رداً على قمع الاحتجاجات وللدور الذي تلعبه في دعم العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

الاجتماع المرتقب اليوم يأتي بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية ورفع توصيته بهذا الشأن إلى مجلس الاتحاد.

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لكن مصادر أوروبية أكدت لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن القرار لن تتم مناقشته على الأغلب بين وزراء الخارجية الأوروبيين في المرحلة الحالية.

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على سؤال من "العربية" اليوم، لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب دون قرار من القضاء الأوروبي.

وأضاف بوريل أن قرار القضاء شرط أولي لإدراج أي كيان في قوائم العقوبات، وأوضح أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

إلا أن بوريل أكد أن الاتحاد الأوروبي سيصادق اليوم على حزمة عقوبات إضافية ضد إيران.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، الأسبوع الماضي، الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.