إيران.. اعتقالات ومصادرة 21 ألف كتاب بسبب "الخليج العربي"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بمصادرة 21 ألف كتاب واعتقال خمسة أشخاص، بسبب استخدام مصطلح "الخليج العربي" الذي ترفضه إيران بشدة.

وأعلن رئيس الاستخبارات في قيادة شرطة طهران بيام كاوياني عن اكتشاف 21 ألف مجلد من الكتب التي تحمل نصوصا فيها اسم "الخليج العربي". وفق ما أوردت وكالة أنباء "فارس".

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طباعة كتب وإرسالها للعراق

وأوضح كاوياني: "منذ فترة، علم زملائي في استخبارات شرطة طهران بقيام مطبعة في مدينة شهرري بنشاط سري، فوضعوا الأمر على جدول أعمالهم، حيث تبين لاحقا أن المطبعة، تطبع بعض الكتب وترسلها إلى العراق بشكل مستمر".

ويبدو أن المطبعة التي لم يذكر عقيد الشرطة اسمها، تطبع الكتب مثلها مثل بعض المطابع الإيرانية الأخرى، تلبية لطلبات تتلقاها من دور نشر عراقية، بغية توزيعها في أسواق العراق.

"جريمة"

وأوضح هذا المسؤول في شرطة طهران: "تبين في تحقيق أجراه ضباط شرطة المخابرات في طهران، أن الكتب هي كتب مساعدة للمناهج التعليمية باللغة العربية، وطُبعت في هذه المطبعة وتحمل تسمية الخليج العربي، فتوجه الضباط إلى موقع المطبعة وصادروا 21 ألف مجلد".

وكشف كاوياني عن اعتقال خمسة أشخاص وإغلاق المطبعة.

استدعاء السفير العراقي

وكان وزير الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، قد أعلن يوم الأربعاء11 يناير، استدعاء السفير العراقي لدى طهران، عقب استخدام مسؤولين عراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تسمیة الخليج العربي، خلال "بطولة الخليج 25"، مضيفا: "فقد أبلغنا الجانب العراقي بمدی حساسیة الشعب الإيراني العظيم بشأن الاستخدام الدقیق والکامل لتسمية الخلیج الفارسي"، حسب وسائل إعلام إيرانية.

كما قدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاحتجاج على استخدام تسمية الخليج العربي خلال بطولة "خليجي 25" والتي أقيمت في مدينة البصرة العراقية.