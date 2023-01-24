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الجمعية العامة (فرانس برس)
الجمعية العامة (فرانس برس)
إيران و رئيسي

رسالة إيرانية لقادة العالم: اطردوا ممثلي النظام من الأمم المتحدة

العربية.نت
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بعث 41 شخصية إيرانية ينشطون في الخارج رسالة إلى القادة السياسيين في 11 دولة يطالبون فيها بتعليق اعتماد وفد النظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، بسبب "عدم امتثال طهران للالتزامات الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان".

وذكر موقعو الرسالة، ومعظمهم منخرطون في أنشطة علمية وبحثية في جامعات مرموقة، وفي دوائر حكومية غربية، وقادة لأحزاب معارضة، أن مثل هذا الإجراء لا يشكل سابقة، ففي عام 1974، تم تعليق بعثة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

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كما شدد الموقعون على الرسالة على مبادئ حقوق الإنسان، وذكروا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها.

وذكروا أيضاً بالقرارات التي سبق أن نشرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وطالبوا بـ "تعليق اعتماد بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

انتهاك حقوق الإنسان

إلى ذلك، قدمت هذه الشخصيات التي تتكون من مختلف الشعوب في إيران، طلبها بالاستناد إلى ما اعتبرته "المنطق والاستدلال القانوني"، كدافع رئيس وراء دعوتها نتيجة لتجاهل طهران لالتزاماتها الدولية.

وفي هذه الرسالة، تم التأكيد على أن انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتجنبه الالتزامات الدولية أمران متعمدان تماماً.

من تظاهرات إيران (أرشيفية من فرانس برس)
من تظاهرات إيران (أرشيفية من فرانس برس)

كما تم توجيه الرسالة إلى رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء كل من كندا وأميركا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا وأستراليا.

عقبات أمام طرد البعثة

يشار إلى أنه في حال تعليق أوراق اعتماد بعثة إيران في الأمم المتحدة، فسيتم منع أعضاء البعثة من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، لكن عضوية إيران في الأمم المتحدة ستظل سارية المفعول.

ويرى خبراء أن فرضية الطرد الكامل للنظام الإيراني من الأمم المتحدة في الوقت الحالي تواجه عقبات، أهمها استخدام حق النقض من قبل روسيا والصين.

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