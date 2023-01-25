يقصف أهدافا تحاكي مواقع نووية إيرانية.. تدريب إسرائيلي أميركي في صحراء النقب

تجري القوات الجوية الإسرائيلية تدريبا مشتركا مع القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، سيقصف أهدافا "تحاكي مواقع نووية إيرانية".

وكشف تقرير للتلفزيون الإسرائيلي إن قاذفات أميركية ستلقي 100 طن من المتفجرات على أهدافها في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الثلاثاء.

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وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أمس الاثنين بدء تدريب مشترك مع الجيش الإسرائيلي في شرق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن التدريب يمتد لإسرائيل أيضا ويعزز استعداد قوات الجانبين "مما يساهم في دعم أمن المنطقة".

كما ذكر البيان أن التدريب ستشارك فيه أكثر من 140 طائرة من بينها قاذفات بي-52 الاستراتيجية وطائرات إف-35 و12 قطعة بحرية وراجمات صواريخ وغيرها.

سلاح إسرائيل القادر على تدمير منشآت إيران النووية

يذكر أن الطرفين كانا أتما الاستعدادات والمناورات والتعاون المشترك بينهما بشأن الملف الإيراني، حيث شددت إسرائيل على أنها ستتصرف بسياسة هجومية لكبح البرنامج النووي الإيراني وسياسة طهران التوسعية أيضاً.

كما أكد مسؤولين إسرائيليين مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.