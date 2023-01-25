شعارات ليلية تصدح في طهران.. واحتجاجات ضد أحكام الإعدام

شهدت العاصمة الإيرانية في ساعة متاخرة، أمس الثلاثاء، شعارات ليلية للمحتجين من خلال الشرفات والنوافذ ضد الحكومة الإيرانية. وسمعت أصوات المحتجين في أحياء شهران ونارمك وملا صدرا.

إلى ذلك، تجمع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، مساء الثلاثاء، للاحتجاج على أحكام الإعدام الجائرة الصادرة من قبل النظام القضائي الإيراني.

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وتم تنظيم التجمع أمام مكتب العلاقات العامة بالسلطة القضائية، وطالب المحتجون بإلغاء أحكام الإعدام الصادر ضد ذويهم.

في موازاة ذلك، ألقى محتجون في مدينة سِمیرُ بحافظة أصفهان قنابل المولوتوف على مكتب إمام الجمعة الحكومي وممثل مرشد النظام في المدينة ساعات متأخرة من الليلة البارحة.

أحكام بالإعدام

وتوالت أحكام الإعدام التي يصدرها النظام الإيراني بعد محاكمات صورية، في محاولة منه لتخويف المحتجين ووقف تحركاتهم المستمرة منذ أشهر.

يذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت حتى الآن 4 محتجين على خلفية الانتفاضة الشعبية الأخيرة للإيرانيين عقب مقتل مهسا أميني، هم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، يتعرض 109 متظاهرين إيرانيين آخرين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم يواجهون تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".