أكبر مسؤول نووي في الأمم المتحدة يحذر: إيران قادرة على صنع أسلحة نووية

حذر أكبر مسؤول نووي في الأمم المتحدة رافائيل غروسي من قدرة ايران على صنع أسلحة نووية وقال إن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع "عدة" أسلحة نووية" وفقا للفوكس نيوز

ويبدو أن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى الحد من برنامجها النووي مرة أخرى غير مرجحة حيث تسلح طهران روسيا في حربها على أوكرانيا بينما تهزها الاضطرابات المستمرة منذ أشهر.

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وبعد تقديمه تحذيرًا يوم الثلاثاء مفاده "أننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد" في وصف البرنامج الإيراني ، أقر رافائيل مارياونو غروسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصراحة بمدى نمو مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.

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وقال جروسي "هناك شيء واحد صحيح لقد جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع عدة أسلحة نووية ، وليس واحدة في هذه المرحلة".

وأكد جروسي أمام لجنة فرعية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء أن إيران لم تصنع سلاحًا نوويًا بعد ، وأنه يتعين على الغرب مضاعفة الجهود لمنعها من القيام بذلك. وحتى في ذروة التوترات السابقة بين الغرب وإيران ، قبل الاتفاق النووي لعام 2015 ، لم تقم إيران أبدًا بتخصيب اليورانيوم بمستوى عالٍ كما هو الحال الآن.

ولعدة أشهر أقترح خبراء حظر الانتشار النووي أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ لبناء سلاح نووي واحد على الأقل على الرغم من أن طهران أصرت منذ فترة طويلة على أن برنامجها للأغراض السلمية. ويمكن تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 90٪ حتى يمكن استخدامه لأغراض عسكرية . وقال جروسي إن إيران تمتلك 70 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب حتى 60٪ من النقاوة و 1000 كيلوجرام إلى 20٪ نقاوة.

ثم أشار الدبلوماسي الأرجنتيني إلى خطاب بنيامين نتنياهو الشهير في عام 2012 أمام الأمم المتحدة ، حيث حث رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة على رسم "خط أحمر واضح" لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وفي لفتة مثيرة رفع نتنياهو رسما شبيها بالكارتون لقنبلة كروية ورسم خطا أحمر أسفل الفتيل "قبل أن تكمل إيران المرحلة الثانية من التخصيب النووي لصنع قنبلة" على حد قوله. وقال نتنياهو "المسألة ليست ما إذا كانت إيران ستحصل على القنبلة. السؤال هو في أي مرحلة يمكننا منع إيران من الحصول على القنبلة."

ويشير المحللون إلى ما حدث مع كوريا الشمالية التي توصلت إلى اتفاق عام 1994 مع الولايات المتحدة للتخلي عن برنامج أسلحتها النووية ، وانهار الاتفاق في عام 2002. وبحلول عام 2005 وبسبب القلق من نوايا الولايات المتحدة بعد غزو العراق ، أعلنت بيونغ يانغ أنها صنعت أسلحة نووية. وتمتلك كوريا الشمالية اليوم صواريخ باليستية مصممة لحمل رؤوس حربية نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأشار دبلوماسيون إيرانيون على مدى سنوات إلى خطابات المرشد علي خامنئي على أنها فتوى ملزمة أو فتوى دينية بأن إيران لن تسعى للحصول على قنبلة ذرية. ومع ذلك ، بدأ المسؤولون الإيرانيون في الأشهر الأخيرة يتحدثون علنًا عن إمكانية بناء أسلحة نووية.

وانتهت المحادثات بين إيران والغرب في أغسطس بـ "النص النهائي" لخارطة طريق بشأن استعادة اتفاق 2015 الذي لم تقبله إيران حتى اليوم.

ومع انخفاض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته التاريخية مقابل الدولار قدم مسؤولون إيرانيون ، بمن فيهم وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ، ادعاءات غير مدعومة بشأن موافقة المسؤولين الأمريكيين على مطالبهم أو الإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج.

وفي وزارة الخارجية الأمريكية ، أصبح النفي بشأن مزاعم إيران أكثر فأكثر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نيد برايس: "لقد سمعنا عددًا من التصريحات من وزير الخارجية الإيراني المشكوك فيها إن لم تكن أكاذيب صريحة"

ويقول النقاد إن تصريحات إدارة بايدن خلال هذا الشهر تُظهر ولاءها الثابت لخطة العمل الشاملة المشتركة التي وفقًا لدراسة إحدى المؤسسات البحثية الأمريكية ، ستحول 275 مليار دولار من الفوائد إلى طهران في عامها الأول و 1 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وقال متحدث باسم السناتور كروز ، لشبكة فوكس نيوز إن "السناتور كروز يعتقد أن إدارة بايدن مهووسة أيديولوجيًا بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم للإبقاء على هذا الاحتمال مفتوحًا. وهم يعطون الأولوية للصفقة على المصالح الحيوية الأخرى، بما في ذلك دعم الاحتجاجات التي تقودها النساء ضد النظام الإيراني ومساعدة حلفائنا الأوكرانيين في إخراج القوات الروسية والإيرانية التي تستخدم طائرات بدون طيار لتدمير أهداف عسكرية ومدنية أوكرانية ".

ويقول برايس وآخرون في إدارة بايدن إن أي محادثات مستقبلية مع إيران لا تزال غير مطروحة على الطاولة في الوقت الذي تقوم فيه طهران بقمع الاحتجاجات المستمرة لأشهر.

وقُتل ما لا يقل عن 527 شخصًا واعتقل أكثر من 19500 وسط الاضطرابات ، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.

كما أن جزء آخر من سخط الأمريكيين والأوروبيين أيضًا يأتي من تسليح إيران لروسيا بطائرات بدون طيار تحمل قنابل واستهدفت بشكل متكرر محطات الطاقة والأهداف المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تتوقعه طهران التي لها تاريخ متوتر مع موسكو ، من تزويد روسيا بالأسلحة.

واقترح أحد المشرعين الإيرانيين أن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تحصل على مقاتلات سوخوي Su-35 لتحل محل طائراتها الحربية القديمة التي تتكون أساسًا من طائرات حربية أمريكية قبل عام 1979.