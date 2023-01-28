احتجاجات مستمرة في إيران ضد النظام.. و107 يواجهون خطر الإعدام
منظمة العفو الدولية طالبت بإلغاء أحكام إعدام صادرة ضد ثلاثة محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب "وحشي"
أظهرت مقاطع فيديو هتافات ليلية في حي "طهران بارس" في العاصمة الإيرانية طهران يرددها متظاهرون غاضبون ضد النظام الإيراني والمرشد خامنئي بسبب أعمال العنف والاعتقالات العشوائية للمتظاهرين لفض الاحتجاجات بالقوة.
وفي مدينة سقز بمحافظة كردستان الإيرانية أظهرت مقاطع فيديو، إضرام النار في منزل أحد المخبرين الذين يعملون لصالح الأمن الإيراني وتسبب في اعتقال عدد كبير من المتظاهرين.
107 محتجين يواجهون خطر الإعدام
وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن وصول عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام إلى أكثر من 100 متظاهر.
محتجون يرددون في هتافات ليلية ببلدة باقري في #طهران: الموت لـــ #خامنئي.. الموت للباسيج.. الموت للحرس الثوري#العربية pic.twitter.com/kEeO4xNtza— العربية (@AlArabiya) January 28, 2023
المنظمة التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، كشفت أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 55 شخصا في يناير الجاري وحده، موضحة أن 37 محتجا أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة بحسب وصفها.
كما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيضا عن مقتل نحو 500 شخص من المحتجين.
تعذيب "وحشي"
وطالبت منظمة العفو الدولية إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب "وحشي".
وأضافت المنظمة في بيان أنه على السلطات الإيرانية إلغاء أحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق الشبان وإسقاط جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات.
ودعت منظمة العفو الدولية طهران إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لتقديم المشتبه بتورطهم في تعذيب الشبان الثلاثة إلى العدالة.
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