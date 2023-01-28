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Activists of the Exile-Iranian Society hold placards and gallows as they demonstrate in solidarity with anti-government protesters in their home country, on January 19, 2023 in front of the Reichstag building that houses the Bundestag (lower house of parliement) in Berlin, calling Germany and the European Union to blacklist the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist group. Iran has been rocked by demonstrations over the September 16 death in custody of Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian Kurd who had been arrested for an alleged breach of the country's dress code for women. Authorities have made thousands of arrests amid a bloody crackdown that has claimed hundreds of lives, and have executed four people in connection with the civil unrest. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS germany - iran - eu - politics - conflict - rights - protest germany - iran - eu - politics - conflict - rights - protest germany - iran - eu - politics - conflict - rights - protest
أرشيفية
احتجاجات إيران

احتجاجات مستمرة في إيران ضد النظام.. و107 يواجهون خطر الإعدام

منظمة العفو الدولية طالبت بإلغاء أحكام إعدام صادرة ضد ثلاثة محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب "وحشي"

العربية.نت
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أظهرت مقاطع فيديو هتافات ليلية في حي "طهران بارس" في العاصمة الإيرانية طهران يرددها متظاهرون غاضبون ضد النظام الإيراني والمرشد خامنئي بسبب أعمال العنف والاعتقالات العشوائية للمتظاهرين لفض الاحتجاجات بالقوة.

وفي مدينة سقز بمحافظة كردستان الإيرانية أظهرت مقاطع فيديو، إضرام النار في منزل أحد المخبرين الذين يعملون لصالح الأمن الإيراني وتسبب في اعتقال عدد كبير من المتظاهرين.

107 محتجين يواجهون خطر الإعدام

وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن وصول عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام إلى أكثر من 100 متظاهر.

المنظمة التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، كشفت أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 55 شخصا في يناير الجاري وحده، موضحة أن 37 محتجا أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة بحسب وصفها.

كما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيضا عن مقتل نحو 500 شخص من المحتجين.

تعذيب "وحشي"

وطالبت منظمة العفو الدولية إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب "وحشي".

السلطات الأميركية توقف 3 أشخاص لمحاولتهم اغتيال معارضة إيرانية أميركا ميليشيات إيران السلطات الأميركية توقف 3 أشخاص لمحاولتهم اغتيال معارضة إيرانية

وأضافت المنظمة في بيان أنه على السلطات الإيرانية إلغاء أحكام الإدانة وأحكام الإعدام الصادرة بحق الشبان وإسقاط جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات.

ودعت منظمة العفو الدولية طهران إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لتقديم المشتبه بتورطهم في تعذيب الشبان الثلاثة إلى العدالة.

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