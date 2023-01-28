أميركا تتهم 3 أشخاص بمحاولة اغتيال ناشطة إيرانية.. وتنشر صورهم
المعتقلون في القضية هم: رفعت أميروف وبولاد عمروف وخالد مهدي إف
أعلنت الناشطة الإيرانية، مسيح نجاد، بتغريدة لها على تويتر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة أبلغها أن الرجال الثلاثة الذين وظفهم النظام الإيراني لقتلها على الأراضي الأميركية قد تم اتهامهم.
وأكدت الناشطة الإيرانية مسيح أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بهذه العمليات الإرهابية منذ 4 عقود.
هذا ونشرت وزارة العدل الأميركية أسماء وصور المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين في قضية اغتيال الناشطة، وهم: رفعت أميروف، وبولاد عمروف، وخالد مهدي إف.
مشيرة إلى دور المخابرات الإيرانية.. "العدل الأميركية" تنشر صور المتهمين في محاولة اغتيال #مسيح_علي_نجاد #الولايات_المتحدة #إيران #طهران— العربية (@AlArabiya) January 28, 2023
#العربية pic.twitter.com/WwJE65mMUH
ووفقا لما قاله المدعي العام الأميركي، فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة قد تم توجيههم من قبل النظام الإيراني لعملية الاغتيال الفاشلة.
وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف الناشطة ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا منذ يونيو 2020 على الأقل.
ووفقا للبيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و2021، استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.
-
كبسولة مشعة مفقودة في أستراليا.. وحالة تأهب للعثور عليهاالكبسولة الصغيرة التي تحتوي على مادة سيزيوم 137 فقدت أثناء نقلها من أحد المناجم الأخيرة
-
السعودية.. مشاهد خلابة لشلالات "الواشلة" وسط جبل "طويق"الشلالات تشكلت في أجمل صورة لها منذ سنوات السعودية
-
السيسي وعلييف يعلنان دعمهما للتسوية السياسية في سورياأشار الرئيسان إلى ضرورة توحيد الجهود على المستوى الدولي في مكافحة الإرهاب مصر