أميركا تتهم 3 أشخاص بمحاولة اغتيال ناشطة إيرانية.. وتنشر صورهم

أعلنت الناشطة الإيرانية، مسيح نجاد، بتغريدة لها على تويتر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة أبلغها أن الرجال الثلاثة الذين وظفهم النظام الإيراني لقتلها على الأراضي الأميركية قد تم اتهامهم.

وأكدت الناشطة الإيرانية مسيح أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بهذه العمليات الإرهابية منذ 4 عقود.

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هذا ونشرت وزارة العدل الأميركية أسماء وصور المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين في قضية اغتيال الناشطة، وهم: رفعت أميروف، وبولاد عمروف، وخالد مهدي إف.

ووفقا لما قاله المدعي العام الأميركي، فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة قد تم توجيههم من قبل النظام الإيراني لعملية الاغتيال الفاشلة.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لخطف الناشطة ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا منذ يونيو 2020 على الأقل.

ووفقا للبيان، كان فريق المخابرات الإيراني يعد أدوات تجسس من خلال تقديم وثائق مزورة والكذب بشأن هدفهم، وفي عدة حالات في عامي 2020 و2021، استخدموا محققين خاصين لمراقبة الضحية.