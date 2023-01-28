باريس تدعو طهران لحماية الدبلوماسيين بعد الهجوم على سفارة أذربيجان
فرنسا: "أي هجوم على المباني الدبلوماسية والدبلوماسيين غير مقبول"
دعت فرنسا، إيران، الأحد، لتحمل مسؤوليتها وحماية الدبلوماسيين بعد الهجوم على سفارة أذربيجان بطهران.
وأفاد بيان الخارجية الفرنسية حول الاعتداء على سفارة أذربيجان في طهران أن باريس تدين الاعتداء الذي وقع، السبت، وأسفر عن موظف في سفارة أذربيجان بالعاصمة الإيرانية، وإصابة اثنين آخرين.
وتقدمت فرنسا بتعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة أن أي هجوم على المباني الدبلوماسية والدبلوماسيين غير مقبول.
وحثت باريس، السلطات الإيرانية، في إطار مسؤوليتها لحماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المتواجدة على أراضيها ، إلى إلقاء الضوء على ملابسات هذا الهجوم.
ووصف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الهجوم على سفارة بلاده في طهران بالعمل الإرهابي، وطالب بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها ستُجلي موظفيها بالسفارة من طهران بسرعة
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