إيران.. 3 انفجارات ضخمة بمدينة أصفهان أحدهما في مصنع عسكري

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع ما لا يقل عن 3 انفجارات ضخمة في مدينة أصفهان وسط إيران، أحدهما وقع بمصنع عسكري.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني في قناتها عبر "تلغرام"، إن ثلاثة انفجارات سمعت بمدينة أصفهان أحدهما في مركز لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.

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ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "شخصين على الأقل قتلا جراء الانفجار في مصنع للذخيرة"، من دون تقديم المزيد من التوضيحات.

فيما نفى نائب مساعد محافظة أصفهان للشؤون الأمنية والسياسية وقوع إصابات جراء الانفجار في المصنع، مشيراً إلى أنه "يتم التحقيق في طبيعة هذا الحادث، فيما تقوم قوات الإنقاذ والأمن المتواجدة في الموقع بتفريق الحشد المتواجد في مكان الحادث".

طائرة مسيرة

وأفاد بعض المواطنين أنهم سمعوا صوتًا مشابهًا لنيران مضادات الطائرات في سماء محافظة أصفهان، وهو ما أشار إليه موقع "سحام نيوز" المقرب من الإصلاحيين، قائلا إن الانفجار الذي استهدف المصنع العسكري جاء نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان منصور شيشة فر: "بناءً على إخطار المواطنين لوحدات الإغاثة، سمعت أصوات غير طبيعية ثلاث إلى أربع مرات في منطقة شارع الإمام الخميني في أصفهان".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، السبت، بسماع انفجار قوي بمصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران.

وقال مسؤول أمني إنه لم يتسبب في أي ٍإصابات.

وقالت الهيئة "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة إصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".

وتسجل إيران حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.