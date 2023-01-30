إيران: تصريحات مستشار زيلينسكي حول هجوم أصفهان عدائية

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول هجوم أصفهان بـ "العدائية".

واستدعت طهران القائم بالأعمال الأوكراني بعدما أدلى المستشار الأوكراني بتصريحات عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت عسكريّة في إيران، على ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين.

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كما انتقدت طهران إشارة ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس زيلينسكي، في تغريدة، إلى هجوم على منشآت عسكرية في أصفهان (وسط) مساء السبت، واندلاع حريق في مصنع لزيت المحركات تابع للدولة في الشمال، بدون أن يكون هناك رابط بينهما.

تصريحات أوكرانية مثيرة

وكتب المستشار الأوكراني في تغريدة "ليلة متفجرة في إيران - إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف للنفط"، مضيفاً أن "أوكرانيا حذرتكم".

وأشار إلى أن "منطق الحرب (...) يجعل المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن".

إلى ذلك، وصفت الخارجية الإيرانية في بيان موقف المستشار بأنه "غريب ومنحاز" مطالبة "بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية" بشأن هذا التصريح.

واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لحربها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران بشكل قاطع.

يشار إلى أن التوتر خيّم على العلاقات بين إيران وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، على خلفية مزاعم تتحدث عن تزويد طهران موسكو بطائرات مسيرة لمساعدتها في عملياتها في أوكرانيا، وهو ما أثار غضب كييف وانتقادات الغرب.

علاقة متوترة

وعزز هذا التوتر شكوك طهران حول مشاركة أوكرانية في العملية التي قالت وسائل إعلام غربية وإيرانية، إن إسرائيل تقف خلفها.

وتعد الضربة في أصفهان أول هجوم معروف نفذته إسرائيل في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أجاز سلسلة من العمليات الجريئة داخل إيران عندما خدم آخر مرة في هذا المنصب من 2009 إلى 2021.

ووقع الانفجار وسط تصاعد للتوتر مع الغرب بسبب ملف إيران النووي وتزويدها روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، إضافة إلى قمع مظاهرات شعبية مناهضة للحكومة الإيرانية مستمرة منذ أشهر.