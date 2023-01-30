على خلفية الاحتجاجات.. منع مخرج سينمائي إيراني من السفر
كشفت وسيلة إعلام إيرانية، الاثنين، أن مسعود كيميايي، أحد الشخصيات البارزة في السينما الإيرانية، منع من السفر على خلفية حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022.
وأفادت صحيفة همشهري الصادرة عن بلدية طهران بأن "المخرج الذي أراد التوجه إلى هولندا مساء الأحد للمشاركة في مهرجان روتردام السينمائي، مُنع من السفر"، وفق فرانس برس.
لعرض فيلمه الأخير
يشار إلى أن مسعود كيميايي البالغ 81 عاماً، يعتبر من أهم الشخصيات في صناعة السينما لا سيما عبر فيلمه "قيصر" الذي أنتج عام 1969.
وكان من المقرر أن يتوجه المخرج إلى هولندا لعرض فيلمه الأخير وهو ميلودراما تاريخية عن إيران في خمسينيات القرن الفائت.
"يبقى إلى جانب الشعب"
يذكر أنه في 22 سبتمبر 2022 أعلن كيميايي في مقطع فيديو أنه "يبقى إلى جانب الشعب" خلال التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها.
وقامت السلطات باعتقال العديد من الشخصيات المعروفة في السينما الإيرانية لدعمها حركة الاحتجاجات.
-
"هجماتهم فشلت".. كييف تنفي تقدم الروس في فوغليداربعد إعلان موسكو أن قواتها تتقدم قرب مدينة فوغليدار جنوب باخموت شرق أوكرانيا، نفت كييف اليوم الاثنين، تلك الأنباء جملة وتفصيلا.فقد أكد المتحدث باسم ... العرب والعالم
-
التحالف السداسي بتركيا يكشف عن برنامجه لمواجهة أردوغان بالانتخاباتمحلل سياسي تركي: "الهدف من عقد هذا الاجتماع كان توجيه رسالة للشارع التركي مفادها أن المعارضة موجودة ولديها ما تقوله" العرب والعالم
-
الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابيةيدرس الاتحاد الأوروبي الخيارات القانونية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بوصفه منظمة إرهابية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.فقد ... إيران