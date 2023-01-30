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من احتجاجات طهران عقب وفاة مهسا أميني (أرشيفية من فرانس برس)
احتجاجات إيران

على خلفية الاحتجاجات.. منع مخرج سينمائي إيراني من السفر

العربية.نت - وكالات
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كشفت وسيلة إعلام إيرانية، الاثنين، أن مسعود كيميايي، أحد الشخصيات البارزة في السينما الإيرانية، منع من السفر على خلفية حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022.

وأفادت صحيفة همشهري الصادرة عن بلدية طهران بأن "المخرج الذي أراد التوجه إلى هولندا مساء الأحد للمشاركة في مهرجان روتردام السينمائي، مُنع من السفر"، وفق فرانس برس.

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لعرض فيلمه الأخير

يشار إلى أن مسعود كيميايي البالغ 81 عاماً، يعتبر من أهم الشخصيات في صناعة السينما لا سيما عبر فيلمه "قيصر" الذي أنتج عام 1969.

وكان من المقرر أن يتوجه المخرج إلى هولندا لعرض فيلمه الأخير وهو ميلودراما تاريخية عن إيران في خمسينيات القرن الفائت.

"يبقى إلى جانب الشعب"

يذكر أنه في 22 سبتمبر 2022 أعلن كيميايي في مقطع فيديو أنه "يبقى إلى جانب الشعب" خلال التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها.

وقامت السلطات باعتقال العديد من الشخصيات المعروفة في السينما الإيرانية لدعمها حركة الاحتجاجات.

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