السجن 21 عاماً لمدونة إيرانية وخطيبها.. رقصا في الشارع

حكم القضاء الإيراني على المدونة الإيرانية استياج حقيقي (21 عاما)، وخطيبها أمير محمد أحمدي (22 عاما) بالسجن 21 عاما، إضافة إلى عقوبات إضافية بعد نشر فيديو رقصهما في ساحة آزادي بطهران، بحسب ما أفادت تقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال".

وأدانت إيران هذين الشابين بالسجن 10 سنوات ونصف السنة لكل منهما، وحظر النشاط على وسائل التواصل عامين، والمنع من السفر عامين.

مادة اعلانية

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية الشابين المذكورين في الأول من نوفمبر الماضي بعد ضربهما وإهانتهما.

ويتم احتجاز الشابة استياج حقيقي في سجن قرتشك، بينما يتم حبس الشاب في سجن فشافويه.

وبحسب التقارير، فقد اتهمت محكمة الثورة في إيران هذين المدونين بـ"التشجيع على الفساد والدعارة"، و"التجمع والتواطؤ بهدف الإخلال بالأمن القومي والنشاط الدعائي ضد النظام".

وأصدر الحكم القاضي أبو الفضل صلواتي، رئيس فرع 15 لمحكمة الثورة، وأكدت التقارير أن القاضي أهان الشابين خلال جلسة المحكمة، وقد حرما من اختيار محامٍ لهما.

وبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران، وردت العديد من التقارير حول اعتقال بعض المدونين بسبب نشرهم مقاطع رقص تضامنا مع الاحتجاجات.

وكانت العناصر الأمنية قد اعتقلت قبل نحو شهرين أيضا، الشاب مرتضى قادري، الراقص ولاعب الباركور، الذي نشر فيديو لرقصته الاحتجاجية في ساحة آزادي بطهران.