أذربيجان: اعتقال 39 شخصاً لارتكابهم أنشطة تخريبية لصالح إيران

احتجز موظفو وزارة الداخلية الأذربيجانية، 39 شخصاً خلال عملية خاصة لقيامهم بأنشطة تخريبية في البلاد "تحت ستار الدين"، حسب ما ذكرت، اليوم الأربعاء، وكالة الأنباء الأذربيجانية.

وبحسب الوكالة "نتيجة لعملية خاصة نفذها عناصر وزارة الداخلية، تم تحديد واحتجاز 39 شخصاً قاموا بتنفيذ أنشطة تخريبية في أذربيجان تحت ستار الدين".

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وفقاً للوكالة فإن "المعتقلين متنكرون كمؤمنين، قاموا بنشاط ترويجي لصالح إيران على مواقع التواصل الاجتماعي، وأساؤوا في استخدام الحرية الدينية في البلاد، كما نفذوا مهمات لصالح أجهزة (الأمن) الإيرانية".

وحسب ما أفادت وكالة "ترند"، الثلاثاء الماضي، نفذت وزارة الداخلية في أذربيجان عملية خاصة ضد شبكة تابعة للمخابرات الإيرانية في البلاد، تم خلالها اعتقال 7 أشخاص. وبحسب الوكالة، فقد تم تنفيذ العملية في باكو ومناطق أخرى بالجمهورية، بما في ذلك في المؤسسات الإعلامية الموالية لإيران "سلام نيوز" و"انتر آز". هذا ولم تصدر معلومات رسمية حول العملية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أوردت أمس، أن القوات الأمنية لجمهورية أذربيجان أطلقت عملية واسعة النطاق لكشف ما وصفتها باكو بـ "شبكة التجسس" الإيرانية.

وبحسب وزارة الداخلية في جمهورية أذربيجان، فإن هذه العملية المكثفة مستمرة في باكو ومدن أخرى في جمهورية أذربيجان.

وفي وقت سابق، أوصت وزارة الخارجية الأذربيجانية رعاياها بالامتناع عن السفر إلى إيران إذا لم تكن لديهم ضرورة قصوى، وذلك على خلفية الهجوم المسلح على سفارة البلاد في طهران يوم 27 يناير الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية وقتها عن وقوع هجوم مسلح على سفارة البلاد في طهران، ما أسفر عن مقتل رئيس أمن البعثة الدبلوماسية وإصابة اثنين من زملائه.

ولاحقا في 29 يناير، تم إجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم إلى باكو.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، خلف خلفوف، أن سفارة بلاده أوقفت النشاط الدبلوماسي تماما، لكن القنصلية العامة في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران تستمر في العمل.