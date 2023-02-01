احتجاجات إيران
أستراليا تفرض عقوبات على 16 مسؤلاً في الحرس الثوري لتورطهم في قمع الاحتجاجات
كما فرضت عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين لمشاركتهم في توريد المسيرات لروسيا
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فرضت أستراليا عقوبات على 16 مسؤلاً في الحرس الثوري لتورطهم في قمع الاحتجاجات كما فرضت عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين لمشاركتهم في توريد المسيرات لروسيا.
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