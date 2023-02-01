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احتجاجات إيران
احتجاجات إيران

أستراليا تفرض عقوبات على 16 مسؤلاً في الحرس الثوري لتورطهم في قمع الاحتجاجات

كما فرضت عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين لمشاركتهم في توريد المسيرات لروسيا

العربية.نت، وكالات
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فرضت أستراليا عقوبات على 16 مسؤلاً في الحرس الثوري لتورطهم في قمع الاحتجاجات كما فرضت عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين لمشاركتهم في توريد المسيرات لروسيا.

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