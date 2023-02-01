أستراليا تفرض عقوبات على 16 مسؤلاً في الحرس الثوري لتورطهم في قمع الاحتجاجات

فرضت أستراليا عقوبات على 16 مسؤلاً في الحرس الثوري لتورطهم في قمع الاحتجاجات كما فرضت عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين لمشاركتهم في توريد المسيرات لروسيا.

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